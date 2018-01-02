開挖篩分 為掩埋場延壽

台南市自製設備監督的底渣再利用場。（台南市環保局提供）

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中國時報
／綜合報導

各縣市掩埋場大限將近，為延後垃圾飽和期，均積極推動活化工程，如挖出既有垃圾篩分、處理後再回埋，但各縣市環保局坦言，因活化後的掩埋場也只能治標，延長5至7年，治本之道還是得從源頭減量，解決壓力。

台南市政府為延後垃圾飽和期，在安南區城西三期掩埋場施作活化工程，攪拌後，取出垃圾內的鐵金屬等物質再利用，去年11月底動工，預計4年完工後，可清出28萬立方公尺的空間，此舉需花費3億4000萬元，但卻僅能延長掩埋場5年壽命。

「掩埋場活化，各縣市都在做！」高市環保局長蔡孟裕說，高雄垃圾掩埋場也趨近飽和，目前路竹掩埋場正在活化，將舊有垃圾挖出來篩分、處理後再回埋，預計今年10月完工，估算可增加25萬噸掩埋空間；岡山掩埋場也已提出活化計畫，正公開招標，一旦完工，可再清出約15萬噸掩埋空間。

蔡孟裕表示，焚化爐燒完的飛灰穩定化物必須進行掩埋，待路竹、岡山掩埋場活化完成後，清出來的額外空間，預估足以供高雄多增加約7年的飛灰穩定化物儲存量。

台中縣市合併後人口不斷成長，環境負荷隨之增加，台中市環保局指出，新增10萬人口，1年就會多約3萬噸垃圾量，因此推動包括垃圾源頭減量等措施，資源回收率從2011年38.64％，現已提高至52.44％，超過全台平均。

(中國時報)

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