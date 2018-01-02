添喜氣 國慶哥樂迎元旦妹

2018年01月02日 04:10 中國時報 許家寧 、 曾百村 、 王揚傑 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

迎接2018年第一天，花蓮縣有5名元旦寶寶報到，門諾醫院一對夫妻特別挑選在元旦剖腹生下第二胎女寶寶，女嬰的阿嬤抱著孫女好開心，陪在一旁的姑姑笑說，女嬰的哥哥是「國慶」寶寶，夫妻倆也太愛國了吧！

元旦寶寶 新年報到

除了花蓮，台北市立聯合醫院誕生2名自然產的女寶寶，新北市亞東醫院有6名新生兒報到，5男1女全是自然生產，宜蘭縣羅東博愛醫院、羅東聖母醫院總共有7名元旦寶寶，其中一名莊爸爸認為老婆是泰雅族公主，希望能傳承泰雅公主身分，因此決定女兒要從母姓。

新年首日，門諾醫院喜迎3名元旦寶寶，醫護人員說，劉婦產下的女嬰重3154公克，相當健康有活力，醫院尚有2名自然產婦還在「努力中」，另外花蓮慈濟醫院則是1男1女，受到生育率年年下滑及產婦多抱持「順其自然」，國軍花蓮總醫院、衛福部花蓮醫院則沒有產婦待產。

「老婆辛苦了！」開心迎接愛女的36歲爸爸童崇瑋，抱著兒子前往門諾醫院探望妻子和女兒，他說，太太因為體質關係，2胎都是剖腹產，剛好妻子預產期就在1月初，為了不讓太太這麼辛苦，經醫師評估後，決定在元旦產下女兒，巧合的是，6年前兒子預產期也在光輝10月。

門諾醫院 喜事連連

一早便在產房外等待的阿嬤，喜悅心情全寫在臉上，阿嬤說，看著媳婦每天挺著肚子，真的很辛苦，童崇瑋笑說，一雙子女剛好湊成「好」字，孩子的生日是國慶和元旦不怕會忘記，而且想到以後2個孩子過生日都有全國人的祝福，感覺很幸福。

花蓮縣的新生兒中，有超過70％是在門諾醫院出生，可說是許多「花蓮人的搖籃」，門諾醫院表示，從元旦清晨至中午已經有3位元旦寶寶出生，分別是2女1男，預估還有機會再增加1至2位元旦寶寶。

(中國時報)