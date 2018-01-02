升旗路跑賞戰機 熱血迎新

苗栗縣長徐耀昌伉儷（中）與立委徐志榮及副議長陳明朝3對夫妻，在升旗典禮由貓裏喵陪同大跳抖肩舞。（陳慶居攝）

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中國時報
／綜合報導
桃園市「活力桃園，年輕好YOUNG」元旦升旗健走活動，1日湧進近5000人響應，一同迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走，市長鄭文燦領頭暖身。（蔡依珍攝）
新竹縣政府元旦升旗典禮，各主管機關首長迎接國旗進場。（莊旻靜攝）
新竹市孩童為元旦升旗典禮表演。（徐養齡攝）

2018年的第一天，桃竹竹苗縣市政府分別以特色活動、升旗典禮，迎接新年到來。新竹空軍第2聯隊5架幻象戰機排列成倒「V」字形，從市府上空衝場，精湛演出震撼全場。桃園龜山陸光新村則維持12年自辦元旦升旗，榮民榮眷不畏風寒，祝福國家新年新希望。

「原來元旦也能這麼熱血！」一早參加元旦升旗的民眾，不到7點就將新竹市府前廣場到中山路前段塞爆，欣賞新竹女中儀隊演出，最吸睛的莫過於低空衝場的5架幻象戰機，帥氣飛過市府上空，亮起燈號向市民致敬。

民眾扶老攜幼參與

新竹縣元旦升旗典禮1日清晨在縣府前廣場舉辦，號召來自各界、各鄉鎮的千名鄉親共襄盛舉，並由泰雅之聲合唱團擔任國歌、國旗歌領唱，隨後則有「日出迎新．為愛而跑」健走暨路跑活動，邀請民眾以運動迎接新的一年。

桃園市府1日舉辦元旦升旗健行活動，不到6點1000名現場報名就已額滿，近千人向隅引起零星抱怨。網路團體報名和局處機關，在市長鄭文燦領頭下，近5000人一同唱國歌、升旗，迎接桃園晨光，並邁步往虎頭山健走，開啟健康的一年。龜山陸光新村則連續12年自辦元旦升旗，不少榮民榮眷扶老攜幼參加。

縣長帶頭跳抖肩舞

苗栗縣政府舉行「客閩原新一家親．共創苗栗幸福城」元旦升旗典禮，邀請4大族群表演團隊帶來精彩表演，象徵山城族群融合，另由廠商贊助34個獎項1500個熱門實用摸彩品。縣長徐耀昌、蔡麗卿伉儷率各級民代及各界人士大跳抖肩舞，迎接山城2018年第一道曙光。

(中國時報)

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