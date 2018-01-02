揮舞熱愛 元旦升旗多樣情

2018年01月02日 04:10 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 陳淑娥 、 鐘武達 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市元旦升旗典禮，由新住民及原住民領唱國歌，市長林佳龍（中）強調展現族群融合與一心一意。（盧金足攝）

台中市府1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀請10名新住民及原住民代表領唱。市長林佳龍許願花博成功、捷運綠線如期試運轉、空氣品質越來越好；副市長林陵三則在海拔1956公尺梨山，帶領民眾參加全台最高升旗典禮。位於成功嶺旁小眷村的30多戶居民，家家戶戶插國旗，高舉小國旗、唱國歌，度過不一樣的升旗典禮，宛如「台版調景嶺」。

另外，彰化縣政府元旦升旗典禮中，縣長魏明谷許下新年新希望，並預告Google谷歌與FaceBook臉書兩大國際企業有意要向縣府購買綠電的好消息。

揮國旗唱國歌 喜迎新年

台中元旦升旗典禮5000多人參加，市府特別邀請10名新住民親子及原住民領唱國歌，林佳龍沒有跳過「三民主義、吾黨所宗」，完整唱完國歌。他表示，迎向花博年、捷運年及平安年到來，新的一年大家共同努力，空氣品質改善也是全民運動，不要分彼此或者是藍綠。

國民黨台中市黨部在西屯區大鵬新城舉辦1元旦升旗，國民黨台中市黨部主委陳明振強調要凝聚民氣，「2018市長拿回來、議員要過半」，讓藍天再現。

「台版調景嶺」氣氛熱烈

烏日區成功嶺旁的小眷村居民，元旦上午揮舞小國旗，在狹窄巷弄中升國旗、唱國歌。這座眷村屬於居民自建形成，居民盼爭取該處成為台中第一座「聚落建築群」。

居民說，這處眷村興建於60多年前，屬於當年退役軍人自建，不少人都參與過古寧頭戰役，每年元旦、國慶日，家家戶戶插滿國旗。立委顏寬恒指出，這處聚落族群最早建築為日據時代，之後陸續有老榮民開墾、築屋，因其地勢高低不平，彎曲小巷道與別具特色房舍建築值得保存，去年12月已向文化局提出「聚落建築群」申請，但因文件不齊全被退回。

(中國時報)