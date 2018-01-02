迎2018第一道曙光 不負眾望

台南市代理市長李孟諺（前左三）和民眾一起大跳抖肩舞，迎接日出。（萬于甄攝）

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中國時報
、翁聖勳、／綜合報導
阿里山印象日出音樂會天未亮已有不少民眾忍受低溫，等待聆聽音樂會看日出，主辦單位貼心準備暖風扇。（翁聖勳攝）

迎接2018年第一道日出，台南跨年三部曲最終曲「二寮迎曙光」，雖一度被雲層遮蓋，不過，約清晨6點54分總算露面，讓民眾驚喜不已；阿里山日出則於7點03分由玉山南峰緩緩升起，現場近萬名民眾乍見曙光，發出讚嘆聲，直說「再冷都值得」。

二寮日出險被雲遮

近年打響名號的二寮迎曙光，3000張門票一開放就秒殺，民眾不畏低溫，漏夜上山等候，西拉雅國家風景區管理處邀南西樂團搖滾開唱，儘管日出一度被雲層遮蓋，讓民眾有些失望，幸好，清晨6點54分，太陽終從雲層中露面，引來民眾驚呼「好美」，喜迎2018年來臨。

阿里山大跳抖肩舞

二寮是全台海拔最低的迎曙光景點，可欣賞雲海與日出相互輝映的絕美景緻。台南市代理市長李孟諺首次完整參加跨年三部曲，相當高興，當場與民眾大跳超夯抖肩舞，氣氛嗨到最高點。

2018「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨5時30分在阿里山國家森林遊樂區熱鬧登場，現場近萬名遊客分別以步行或搭乘阿里山小火車方式上山，今年首度邀請國立臺灣交響樂團附設青年交響樂團，搭配男、女高音南賢天及許景淳演出。

西螺旭日虹橋健行

主辦單位準備熱薑茶、發放暖暖包，民眾在不到5度氣溫中，聆聽交響樂等待2018年第一道曙光，當曙光7點03分緩緩升起，近萬名民眾齊聲發出讚嘆。嘉義縣長張花冠表示，邁入第16年的日出印象音樂會，秉持高品質、高海拔、高水準，是台灣知名的高山音樂會，她也趁機行銷「2018台灣燈會在嘉義」。

西螺大橋「旭日虹橋、曙光漫步」迎晨曦暨元旦健行活動，清晨5點登場，上千民眾在西螺福興宮太平媽、雲林吉祥物奇萌籽陪伴下，與雲林縣長李進勇一同引頸期盼2018年第1個晨曦，現場由樂團演奏雲林印象第4樂章《風行》，當曙光伴隨氣勢雄偉樂曲現身，現場歡呼此起彼落。

(中國時報)

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