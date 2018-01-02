墾丁、太麻里、三仙台 不見曙光

友善列印
中國時報
／綜合報導

2018年台灣本島第一道曙光，原本預計於清晨6時35分出現在屏東墾丁龍磐公園、台東太麻里及三仙台等地，無奈天公不作美，雙東三地皆因雲層太厚與曙光無緣，但多數民眾還是不減熱情，強調明年仍會再來一次。

元旦由屏東縣政府與恆春半島旅宿業者合辦的迎曙光活動，吸引超過1萬2000人齊聚國境之南，自凌晨零時起龍磐公園周邊道路便實施交通管制，屏縣府更在現場架起舞台，由DJ音樂及南島舞集原住民舞蹈表演，帶動氣氛。

不少人是跨完年後直接夜衝墾丁，來自高雄的陳姓男大生與同學3時許就在龍磐公園等待，頂著強大落山風，越接近天亮時刻，心情越顯緊張，直到確定曙光落空，大夥直呼可惜，但強調明年會再來。

雲層太厚 陽光沒露臉

台東太麻里迎曙光路跑邁入第7屆，約5000位民眾聚集沙灘上等待日出那一刻，不少人甚至是徹夜未眠，5點天還沒亮，就有歡樂原住民舞蹈，企圖要把太陽叫醒，另外還有家扶中心的森巴鼓及兩岸知名歌手歐得洋，接力炒熱現場氣氛，無奈最終因海平面雲層太厚，陽光並沒露臉，有人乾脆與朋友玩起自拍。

而接續展開的沙灘路跑，今年有近600人報名，其中200多位猛男、辣妹不畏寒風，參加比基尼組，來自彰化、去年獲得比基尼組冠軍的林惠萍，今年帶著10歲兒子林宥諭穿上老鷹裝參賽，她說，沒來會對不起自己。

淨灘撿垃圾 守護海岸

同樣無緣曙光的台東三仙台，今年已是連續第十八「摃」，但民眾仍延續傳統，在荒野保護協會台東分會協助下，引領現場逾百人在曙光過後，動手淨灘撿拾垃圾，總計清出近45公斤，用行動守護三仙台美麗海岸。

(中國時報)

迎2018第一道曙光 不負眾望 停辦煙火？柯P：防空汙要整體規…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。