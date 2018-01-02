墾丁、太麻里、三仙台 不見曙光

2018年01月02日 04:10 中國時報 林和生 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年台灣本島第一道曙光，原本預計於清晨6時35分出現在屏東墾丁龍磐公園、台東太麻里及三仙台等地，無奈天公不作美，雙東三地皆因雲層太厚與曙光無緣，但多數民眾還是不減熱情，強調明年仍會再來一次。

元旦由屏東縣政府與恆春半島旅宿業者合辦的迎曙光活動，吸引超過1萬2000人齊聚國境之南，自凌晨零時起龍磐公園周邊道路便實施交通管制，屏縣府更在現場架起舞台，由DJ音樂及南島舞集原住民舞蹈表演，帶動氣氛。

不少人是跨完年後直接夜衝墾丁，來自高雄的陳姓男大生與同學3時許就在龍磐公園等待，頂著強大落山風，越接近天亮時刻，心情越顯緊張，直到確定曙光落空，大夥直呼可惜，但強調明年會再來。

雲層太厚 陽光沒露臉

台東太麻里迎曙光路跑邁入第7屆，約5000位民眾聚集沙灘上等待日出那一刻，不少人甚至是徹夜未眠，5點天還沒亮，就有歡樂原住民舞蹈，企圖要把太陽叫醒，另外還有家扶中心的森巴鼓及兩岸知名歌手歐得洋，接力炒熱現場氣氛，無奈最終因海平面雲層太厚，陽光並沒露臉，有人乾脆與朋友玩起自拍。

而接續展開的沙灘路跑，今年有近600人報名，其中200多位猛男、辣妹不畏寒風，參加比基尼組，來自彰化、去年獲得比基尼組冠軍的林惠萍，今年帶著10歲兒子林宥諭穿上老鷹裝參賽，她說，沒來會對不起自己。

淨灘撿垃圾 守護海岸

同樣無緣曙光的台東三仙台，今年已是連續第十八「摃」，但民眾仍延續傳統，在荒野保護協會台東分會協助下，引領現場逾百人在曙光過後，動手淨灘撿拾垃圾，總計清出近45公斤，用行動守護三仙台美麗海岸。

(中國時報)