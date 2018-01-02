停辦煙火？柯P：防空汙要整體規畫

友善列印
中國時報
／台北報導

不少縣市都會舉辦晚會或放煙火慶祝跨年，但因空汙問題嚴重，有環保團體認為應該停辦，避免大批民眾騎車、開車湧入會場，讓空汙更嚴重。台北市長柯文哲被問到，會不會停辦跨年因應空汙？他持反對意見，強調自己「反對表態性的行為」，空汙是每天的問題，要整體規畫，而不是只在處理某件事。

柯文哲認為，自己不喜歡表態性的行為，呼吸是每分每秒的事，例如放不放煙火，一年365天但不放煙火頂多是300秒，空汙問題還是要有整體、長期規畫處理。

柯文哲參加跨年晚會前，透過臉書直播「許願」，希望2018年能夠每天睡滿6小時，1日參加元旦健走時他再許第二個願望，希望新的一年「認真過每一天，可以的話更要快樂的過每一天，如果真的沒辦法，至少要裝得快樂。」

只不過，活動行程滿滿，睡滿6小時的願望在新年第一天隨即「破功」，柯文哲苦笑說，錢很難賺、實在是太辛苦了，不過，為鼓勵民眾健康生活、延續2017世大運所營造的運動風氣，柯文哲1日也現身力挺希望基金會董事長紀政舉辦的元旦健走活動。

柯致詞時說，用健行開啟新的1年，也是用充滿希望的態度面對新的1年，既然每年參與元旦健走的人很多，代表熱愛運動的市民也很多，希望這股風氣不要結束、可以繼續用各種方式延續下去，讓台北市成為更健康的城市。

(中國時報)

墾丁、太麻里、三仙台 不見曙光 元旦寶寶報到 自然產居多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。