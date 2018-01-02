停辦煙火？柯P：防空汙要整體規畫

2018年01月02日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

不少縣市都會舉辦晚會或放煙火慶祝跨年，但因空汙問題嚴重，有環保團體認為應該停辦，避免大批民眾騎車、開車湧入會場，讓空汙更嚴重。台北市長柯文哲被問到，會不會停辦跨年因應空汙？他持反對意見，強調自己「反對表態性的行為」，空汙是每天的問題，要整體規畫，而不是只在處理某件事。

柯文哲認為，自己不喜歡表態性的行為，呼吸是每分每秒的事，例如放不放煙火，一年365天但不放煙火頂多是300秒，空汙問題還是要有整體、長期規畫處理。

柯文哲參加跨年晚會前，透過臉書直播「許願」，希望2018年能夠每天睡滿6小時，1日參加元旦健走時他再許第二個願望，希望新的一年「認真過每一天，可以的話更要快樂的過每一天，如果真的沒辦法，至少要裝得快樂。」

只不過，活動行程滿滿，睡滿6小時的願望在新年第一天隨即「破功」，柯文哲苦笑說，錢很難賺、實在是太辛苦了，不過，為鼓勵民眾健康生活、延續2017世大運所營造的運動風氣，柯文哲1日也現身力挺希望基金會董事長紀政舉辦的元旦健走活動。

柯致詞時說，用健行開啟新的1年，也是用充滿希望的態度面對新的1年，既然每年參與元旦健走的人很多，代表熱愛運動的市民也很多，希望這股風氣不要結束、可以繼續用各種方式延續下去，讓台北市成為更健康的城市。

(中國時報)