面臨拆屋 台版調景嶺的悲歌

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中國時報
／台中報導

居住了5、60年的房舍，卻面臨被拆屋還地的窘境，讓住在台中市成功嶺旁、自建眷村內的30多戶居民惶惶難安，他們無奈表示，多年來繳交「使用補償金」，日前卻收到地主的訴訟文書而悲傷。立委顏寬恒說，這群人多年來未受政府照顧，宛如「台版調景嶺」。

走進蜿蜒的小巷子、踏上崎嶇難走又窄小的石階，看著家家戶戶門口、窗戶上插滿了青天白日滿地紅的國旗，村子內居民聚在一起話當年，時空彷彿錯置到了香港調景嶺，今年元旦很不尋常，居民帶著哀傷與不安。

鄧姓居民無奈說，當年父親跟隨政府來台、保衛台灣，退休後因居無定所，隨地開墾，建立了遮風避雨的家，全家人居住至今，前省農會6年前丈量土地，認為這裡占用土地，經協調決議比照國有地占用辦法，大家回溯繳付5年補償金。

陳姓婦人則說，自己是單親媽，獨自撫養3個孩子，每年繳納補償金、1次也沒漏掉，去年11月卻收到法院文書，要求拆屋還地，靠著微薄收入，要去外面租房也沒辦法，真不知何去何從。

顏寬恒指出，眷村內那些退役士兵當初未受到政府照顧，憑藉雙手堆疊起一磚一瓦，也因規定繳交土地補償金，卻又收到告訴書，土地所有權人左手拿租金、右手又要拆房子，相當不合理，居民只能自力救濟、站出來保衛他們居住多年的家園。

(中國時報)

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