收假北返車潮 午後塞爆台一線

元旦第一道曙光雖沒露臉，卑南族建和部落的鞦韆祭也很有看頭，盪到最高點，可受到祖靈賜福。（莊哲權攝）

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中國時報
／綜合報導

台灣本島2017年最後一道夕陽及2018年第一道曙光，分別在恆春半島的關山及龍磐公園出現，加上到台東三仙台與太麻里追日的遊客，1日下午退房後紛紛北返，車流匯集屏東台1線楓港至枋山路段，統計每小時共匯流2500車次，警方啟動調撥車道，才緩解壅塞車潮。

屏縣警局交通隊長魏坤男指出，雙東車流元旦紛紛北返，下午3時許進入高峰。

交警見狀，開始擺設交通錐，並於台一線441至436公里間施以調撥車道，提供北上車輛行駛，但期間發生2起小客車擦撞事故，一度讓車潮動彈不得，所幸排除後，於晚間7時就讓車潮逐漸疏散。

遊客瘋追日，同樣於元旦舉行的鞦遷祭，是卑南族台東建和部落特色，族人從深山採來4根巨竹，合力架上約5層樓高的巨竹鞦韆，藤編座籃繫有報訊鈴，上去盪鞦韆者，都可以獲得祖靈賜福。

建和部落族人上午完成除喪祭後，便盛裝聚集在巴拉冠前，由頭目啟盪後，族人們在鞦韆下牽手繞圈跳舞，不論男女老幼、在地人或外地人，都可以坐上鞦韆架，由2位勇士拉繩擺盪，盪到最高點，有人大呼過癮，有人嚇得驚聲尖叫。

鞦韆祭源自古早以前，父母農忙時嫌孩子太吵，便在空地上架設置鞦韆讓孩子玩，久而久之，成了建和部落年祭的主力活動。

(中國時報)

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