總預算卡關 市長選舉新戰場

2018年01月02日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市107年預算卡關，延燒成市長選舉戰場！立委盧秀燕喊話「國民黨重新執政，恢復老人健保補助」，立委江啟臣嗆聲「市長不會做，我來教你當」，市府新聞局長卓冠廷親上火線，強調依《中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定》，提供獨居老人藥事服務等案屬新興預算，依法不得動支，確已影響弱勢者權益。

國民黨團與盧秀燕、江啟臣新年首日戰力十足，對總預算擱置問題，強調原有民生、社福預算106年均有執行，依《預算法》及《中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定》等規定，計畫皆可延續，中央每年均有特別統籌分配稅補助地方政府執行弱勢家庭、獨居老人、身心障礙等事項，市府可按照106年預算科目動支經費，沒有中斷問題，籲市府不要製造民眾恐慌。

對此，卓冠廷指出，依據《中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定》，若預算在106年未編列，而屬於107年度新興預算，則依法不得動支。

衛生局食安處提供給獨居老人的藥事服務、社會局給身障人士的爬梯機服務，以及為身障人士新設一處社區家園，都屬於新興預算，依法不得動支。

市長選舉從空汙戰打到總預算案，藍營角逐市長的盧秀燕與江啟臣展現團結，強調台中非贏不可。對此，市府也火速反擊，固守城池，但藍綠纏鬥，府會僵局若遲未能解套，並非市民之福。

(中國時報)