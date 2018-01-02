黃偉哲迎賴神 陳亭妃請游出馬

台南市長初選參選人陳亭妃元旦鐵馬拜票，不僅有前行政院長游錫堃相挺，還有數十位民眾隨行。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

2018是選舉年，元旦第一天，綠營市長初選參選人黃偉哲端出交通牛肉政策、陳亭妃請出游錫堃力挺助陣，爭取國民黨提名的黃秀霜趕場升旗、無黨籍陳子敬則是馬不停蹄升旗、拜票。

民進黨下屆台南市長初選6搶1，戰火自去年延燒至今年，參選人黃偉哲選在元旦端出政策牛肉，在捷運預定的平實轉運站提出交通政策，建議捷運藍線二期工程，支線應從仁德站，往東延伸新豐區，聯結未來縱走的橘線，通抵高鐵站，承接高鐵帶來的潛在運量。

陳亭妃元旦一早在台南市政府前廣場誓師，將騎鐵馬繞行市區與南關線各區，並找來有「水牛伯」之稱的游錫堃現身助選，推薦陳亭妃接棒入主台南市政府。

黃偉哲陣營日前找來行政院長賴清德當年競選市長的核心班底背書站台，加上7位親賴系議員現身加持，營造正派傳承印象，陳亭妃陣營1日立刻邀請前行政院長游錫堃站台助選，頗有互別苗頭意味。

相較綠營初選激烈，藍營雖無火花，但面對選戰逼近，態度更顯積極。上一屆代表國民黨參選台南市長的前台南大學校長黃秀霜，爭取下屆國民黨市長提名，元旦馬不停蹄接連趕場永康復國里、北區長榮新城及成功國中等地升旗典禮，黃秀霜說，2018年伊始，也是希望的來臨，強調「要追求進步的台南，就不要怕改變。」

尋求在野籌組聯盟的陳子敬一早也連趕3攤，他說，既定行程照舊，完全不受國民黨「欽點」人選之說，他說，如果在野聯盟有公平協調的機制，他一定尊重民調輸贏的結果，並認為若做民調，自己不會輸給其他人，前提是有一個公平的機制。

(中國時報)

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