佛化婚禮 52對新人締良緣

52對新人舉行百年好合佛化婚禮，進行宣誓。（林雅惠翻攝）

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中國時報
／高雄報導

國際佛光會中華總會元旦在佛陀紀念館大覺堂舉行佛化婚禮，52對新人、近200對菩提眷屬，從大陸、澳洲和菲律賓等地共赴盛會，接受眾人祝福；還有4對攜手超過60年的鑽石婚夫妻，仍信守當年結為連理的誓言，羨煞旁人。

新郎張育嘉自小在佛光山嘉義圓福寺參加夏令營活動，在母親翁金滿引領下，接受佛法薰陶，並發願佛法傳家，他因擔任商務船輪機維修職務，隨船停靠廣州，結識廣西美嬌娘陳小娟，2人相識未滿1年即決定互許終身，他與妻子相信在三好家庭的和諧中，跨海姻緣也如星雲大師作詞的《美滿姻緣》歌詞所言，溫言流芬芳，正行做模範。

近200對菩提眷屬在陳順章與蘇素賢等代表下宣讀「菩提眷屬誓願文」，在佛前發願互敬互諒、愛家護教，共同成就佛道；其中有4對是結縭超過60年的「鑽石婚」，歷久彌堅的感情，讓現場逾2000名親友見證情比金堅的幸福是真實存在。

結婚已44年的劉招明與陳秋琴，不但擔任這次佛化婚禮介紹人，今年特別與2對兒媳，共3對一起參加今年的菩提眷屬祝福禮，全家族見證婚姻的喜悅與甜蜜。

元旦佛化婚禮由佛光山寺住持心保和尚擔任證婚人，上百位法師共同引領新人及菩提眷屬，在三寶之前締結良緣。

星雲大師曾說，婚姻雖如世事無常，但只要有不變的愛情，「以愛贏得愛」，所有難題都能迎刃而解。

(中國時報)

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