深石平計畫 再現菁桐煤礦風華

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中國時報
／新北報導

新北市政府去年推動深石平計畫，利用菁桐煤礦遺址打造煤礦產業體驗園區，促進觀光與帶動地方產業發展，不過該計畫卻引發部分居民與文史工作者擔憂持反對意見，恐影響原有煤礦遺址保存；新北市城鄉局對此表示，已採納居民意見，煤礦遺址不會受到影響。

菁桐地區擁有豐富的煤礦人文資源，位於石底大協坑的煤礦紀念公園保留過去礦坑、礦場等遺跡，卻因年久風吹日曬毀損，城鄉局推動深石平計畫，要把菁桐煤礦公園內的煤礦遺址修繕活化，打造煤礦產業體驗園區，含星光廣場、煤礦體驗路廊等設施，帶動地方產業發展。

另外，城鄉局在石碇推動路口改善工程，並且從菁桐到十分打造4.4公里長的自行車道，串聯菁桐、平溪和十分三個鄉鎮，沿途經過台鐵鐵道，打造供民眾慢活旅遊的綠生態雙鐵自行車道。

不過，文史工作者楊錦聰說，包商對排水設施工程粗糙，水流全部往石底大斜坑階梯宣洩，變成「小瀑布」，遊客將難以前行。

楊錦聰說，市府雖然來地方開過3、4次說明會，大半的居民都對煤礦產業體驗園區有意見，希望保留菁桐地區原有煤礦遺址，不要為了觀光而建設，改變當地原有的地貌景觀。

城鄉局回應，深石坪計畫中的石碇路口改善、菁桐煤礦產業園區與鐵馬自行車道，分別投入630萬、1000萬和550萬元經費，去年已提報中央城鎮風貌改善計畫，並獲補助66％，未來會採納居民意見，保留現有煤礦設施。

(中國時報)

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