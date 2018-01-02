限塑元旦起跑 飲料店推環保杯

2018年01月02日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

2018年元旦起擴大限塑，限制購物用塑膠袋的管制對象從原本7類擴大一倍為14類，飲料店首當其衝，各家業者紛紛推出環保杯因應，消費者認為習慣就好，台南市環保局1日抽查結果，全數符合規定。

全台元旦起擴大限塑，「不得免費提供塑膠袋」的單位，從原本公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等7大類，再新增藥粧店、醫療器材行、家電資訊設備零售業、文書零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等7大類。

這波擴大限塑以飲料店影響程度最大，台南市是許多知名手搖杯飲料店發源地，全台擁有912家分店的「清心福全」手搖飲料業者，1日全面配合政府政策，加購1元才附贈塑膠袋，同時順勢推出可愛的半截式卡通提袋。

清心福全總經理趙啟成表示，未來，一旦民眾習慣自己帶環保杯或袋子，就不會有抱怨。

環保局稽查發現，有不少民眾已習慣自備環保袋與環保杯購買茶飲，多數民眾均採不索取塑膠袋方式購物。年齡層較大者，仍習慣索取塑膠袋，經告知即日起不免費提供塑膠袋，也沒意見。

環保局表示，擴大限塑規定上路後，違規業者第1次查獲將開立勸導單，第2次之後違規者均予告發，處1200元至6000元罰鍰，並限期改善；屆期未完成改善者，按日連罰。

(中國時報)