生育津貼加碼 產婦延後催生

2018年01月02日 04:10 中國時報 呂素麗 、 林宏聰 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

高市2018年起加碼生育津貼補助，第1胎由6000元調高為1萬、第2胎調高為2萬、第3胎以上則為3萬元，但今年底之前生育第3胎以上仍享有舊制補助的4萬6000元；有產婦還因此延後催生，在元月1日順利產下元旦寶寶。

收治的高醫婦產科主治醫師詹德富說，這名產婦懷第2胎39周，預產期是今年元月10日，因產婦有妊娠糖尿病，醫生建議她在上月底催生，但她認為，今年起生育津貼調高，只差1、兩天，決定延到元旦催生；這名產婦在晚上產下健康元旦寶寶。

高雄市阮綜合醫院生殖醫學中心主任李永全則說，一例一休後，國定假日醫院人力少，留著應付突發的自然產，至於剖腹產會勸退產婦別選在國定假日，「國慶、元旦已不是熱門日子了！」

李永全表示，通常剖腹產會請命理師挑日子，幾乎沒人特別選國慶或元旦。

高雄長庚則有2女1男共3名元旦寶寶誕生，「搶頭香」的謝姓女嬰元旦凌晨0時9分報到，比預產期早了10天，謝媽媽前一天下午3點多開始陣痛，痛到「跨年」才生。

屏東基督教醫院接生4名元旦寶寶，原本妻子預產期在元月7日，喜迎第二胎的父親韓乙瑄說，太太前一天下午3時許出現產前徵兆，隨即趕到醫院待產，沒想到生出元旦寶寶，「其實只要孩子健康，哪天出生都無妨！」

(中國時報)