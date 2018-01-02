減塑上路 抽查350業者全合格

2018年01月02日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

「減塑」新制政策上路，桃園市環保局元旦放假不停歇，出動50名稽查員前往新列管的7類商家稽查，350家受檢業者都已張貼宣導海報、貼紙，查無違規，環保局呼籲民眾自備購物袋，業者違規最高可開罰6000元。

行政院環保署於去年8月修正「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，除取消塑膠袋厚度限制，另外新增7類管制對象，包括藥妝店、醫療器材行、資通訊設備零售業、文具行、洗衣店、飲料店和西點麵包店，連同原來的7類、共有14類商家不再免費提供購物用塑膠袋，要塑膠袋需由民眾自掏腰包購買。

環保局長沈志修指出，桃園在新限塑政策中，約新增6200間列管業者，桃園從去年9月到12月，共舉行16場宣傳活動與說明會，遍及相關工會與業者約3200家，除提供海報、傳單及貼紙給業者及公會張貼，也在熱鬧的街道、夜市商圈及火車站周遭商家走訪，並跟消費者宣導限塑政策。

沈志修說，新制上路首日，桃園市環保局就動員清潔中隊50名稽查員，到各區新列管的飲料店、西點麵包店及藥妝店巡查，首波抽查的350家業者全都合格，店家及民眾都配合並對限塑政策持肯定態度、樂意響應，店家也都張貼相關宣導海報及貼紙提醒。他表示，商家若不配合，第一次將開立勸導單，如經第二次查獲仍未改善，將依據廢棄物清理法開罰1200至6000元。

(中國時報)