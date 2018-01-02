原民慶新年 烤肉、歌舞HIGH翻天

2018年01月02日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

元旦是南投縣境泰雅族、賽德克族原住民的過年，從除夕起，全鄉各原住民部落皆籠罩在歡樂氣氛中，不少家戶都殺豬宰羊或準備豐盛酒菜宴席，歡慶新年到來；清境農場有全國最高海拔的星空電音迎雪派對跨年晚會，仁愛鄉則有泰雅族、賽德克族元旦過年、泰雅渡假村更跨年夜迎新年營火party及元旦千人升旗典禮。

原民局長張子孝指出，台灣的原住民族過年約分3種，有過耶誕節、過元旦，另有的是和漢人一樣過農曆年；仁愛鄉原住民則大部份是沿襲日據時代習慣，過新曆年；布農族因大部分信仰基督教，過年自耶誕節一直慶祝到元旦。

仁愛鄉在元旦最具濃厚過年氣氛的還是從泰雅渡假村至惠蓀林場這一線，自新生村川中島至眉原、中原部落，家家戶戶不是烤豬、烤羊就是辦席擺桌宴客，洋溢著過年的歡樂氣氛。清流部落活動中心則有仁愛鄉公所特別舉辦的盛大歌舞同歡「賽德克族群傳統文化祭儀」系列活動。

元旦連假，清境農場和泰雅渡假村又都各有別開生面的星空電音以及迎新年營火party跨年晚會，清境線和泰雅惠蓀線湧進大批人潮與車潮。昨日中午起，上山人潮逐步下山，另清流、眉原及前往泰雅等各部落參與原住民過年活動的遊客，加上日月潭的遊客要踏上歸途，形成3地人車匯聚，一時之間，使得中潭公路、埔霧公路及泰雅至國姓路段的交通塞爆，車輛動彈不得的景象。

(中國時報)