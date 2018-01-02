雲林新住民同慶新年

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣政府1日在虎尾鎮舉辦理「越南傳統服裝選美大賽暨新住民元旦音樂演唱會」，結合文化及音樂，在新的一年展現新住民的熱情與活力，不分種族國籍打造新住民幸福家園，營造友善異國的幸福雲林。

2017年台灣燈會首次在雲林舉行，為表達雲林縣對新住民的重視，首創新住民主題燈區，獲得新住民熱烈回響，2018年雲林縣政府特別在新的1年第1天，於虎尾鎮虎尾廳舉辦新住民元旦相關活動，展現對新住民的重視與融合。

縣長李進勇表示，「愛無國界」，新住民來到台灣，就是新的雲林人，縣政府於去年8月成立戶政及新住民科，用實際行動接納來自不同文化背景的新住民，讓他們能夠盡快適應並融入在地的生活，在這片美麗的土地上安居樂業。

社會處處長徐忠徹說，新住民剛到台灣時，人際關係網絡薄弱，缺乏社會資源關係的支持與互動，心裡諸多不安全感，可想而知，如何好好照顧新住民，讓新住民能夠盡早適應在台灣的生活，是施政上刻不容緩的重要課題。

徐忠徹指出，統計截至2017年11月底止，雲林縣新住民（含大陸籍）人數已達1萬5836位，占全縣總人口數2.2％，縣政府十分重視社會福利及關懷新住民的生活狀況與權益，因此長期以來補助民間團體辦理新住民生活適應及各項福利服務。

(中國時報)

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