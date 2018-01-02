高雄升旗、健走 馬英九許3願

2018年01月02日 04:10 中國時報 林雅惠 、 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

前總統馬英九元旦清晨，身穿國旗裝、戴國旗帽及國旗圍巾，在高雄世運主場館參加元旦升旗及健走，他許願「風調雨順颱風小、國泰民安出口多」；同時，高雄市長陳菊在文化中心主持任內最後一次元旦升旗，感性呼籲和諧及團結。

立委黃昭順辦公室元旦主辦「金犬迎新、升旗逗陣走」活動，邀前總統馬英九、國民黨高市黨部主委韓國瑜、前高雄市議長許崑源等人與上千位民眾升旗。

馬英九致詞表示，除北市外，高雄是他居住最久的台灣城市，元旦聽到眾人唱國歌，又發現路燈、旗燈頂端各有一隻喜鵲，聽完國歌才飛走，讓他非常感動。

馬英九並許下3個願望：「風調雨順颱風小」、「國泰民安出口多」以及「2018高雄出發」。

隨後馬英九為健走活動鳴槍起步，民眾戴口罩，從世運主場館進入左營海軍基地，全程4.5公里的健走在半小時後完成。

高雄市政府與高雄市議會1日則在文化中心合辦元旦升旗，現場發放限量5000張狗年圖案捷運卡，民眾大排長龍。

市長陳菊感性告白，感謝市府團隊及市民相挺，她說，市府團隊執政邁入第12年，整個城市脫胎換骨，讓市民有感，成為宜居城市；她期盼社會更和諧、台灣內部更團結。

議長康裕成表示，告別去年心存感謝，對於協助高雄成為低碳環保城市，高市議會全體議員全力以赴。

(中國時報)