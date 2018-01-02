三卷底片 黃春明視角看台灣

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中國時報
／宜蘭報導

作家黃春明在40多年前為了拍攝紀錄片走遍台灣，但底片多已遺失，所幸攝影家阮義忠保存黃春明的3卷底片，1日阮義忠以「黃春明《三卷底片》＆阮義忠《有名人物無名氏》」作為「阮義忠台灣故事館」的首展，也讓外界一窺作家獨特的攝影視角。

提及黃春明，很多人想到《莎喲娜啦．再見》、《看海的日子》等小說，但黃春明還當過電器行學徒、國小老師、記者等，1973年他拍攝《芬芳寶島》紀錄片前，就騎摩托車到全台各地拍攝照片，展出的3卷底片就是當時作品之一。

40多年前的影像，不論是進香團逆光下走過堤防、北港的牛墟、蘇澳大坑罟捕鰻苗，都是黃春明拍照的題材，他因為在海邊拍照被抓去問話，營長還從身分證得知是「寫小說的黃春明？」細數以往，黃春明歷歷在目。

可是，不只多年前的影像早已不復見，黃春明留下的底片也極少，幸運留下的3卷底片是1988年阮義忠在《幼獅美術》採訪黃春明，為了將文章配圖，阮義忠到黃春明家中挑選底片，並細心保存，讓黃春明的影像作品有了重見天日的契機。

黃春明說，他的底片都沒有了，沒想到阮義忠有3卷，能辦攝影展「是阮義忠對我特別客氣。」他坦言，因為興趣太多，「我是不會保管東西的人。」如果這些底片都在他手上，而不是由阮義忠保存，恐怕都丟掉、壞掉了。

(中國時報)

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