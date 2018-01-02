大學瘋攀岩 辦賽事引熱潮

大華科技大學去年爭取企業、教育部支持，在縣內建置一座國際標準攀岩場，日前舉辦大專盃攀岩錦標賽。（校方提供）

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中國時報
／竹縣報導

校內就有攀岩場！新竹縣大華科技大學2017年11月在校內設置國際標準攀岩競賽場所，立即迎來首場大專盃攀岩錦標賽，校方瞄準攀岩熱潮，透過企業募款、由教育部支援建置，期望能帶領國內攀岩風氣。

校長李右婷表示，大華科技大學近年逐步轉型，以成為休閒、觀光、餐飲為主的學校，透過成立國際標準攀岩場、山訓場，除了能加強校內學生的相關知識、興趣並培養一技之長外，也期望能透過良好的場地，增加運動休閒人口。

校方指出，攀岩運動將是2020年東京奧運的比賽項目之一，為了培訓國內的運動好手，大專院校體育總會與大華科技大學日前也舉辦全國大專盃攀岩錦標賽，來自全台20所大專院校、50名攀岩好手同場競技，交流彼此經驗與技術。

此次賽事男子、女子分頭競技，並選出先鋒決賽前6名，以及速度賽、團體賽等，台灣體育運動大學的梁曉楓在男子組先鋒決賽、速度賽均拿下第1名，台灣體育運動大學也是此次比賽團體賽的冠軍，來自地主學校的林嘉翔則拿下先鋒決賽第2名。女子則由大同大學的林俞辰、林怡辰分別在先鋒決賽、速度賽拿下冠軍，大同大學也在團體賽中拿下第3名。

李右婷表示，校內的攀岩場、山訓場不僅作為學生練習、比賽之用，也預計可提供企業以及團體作為訓練的場地，期望提升攀岩等相關運動風氣，讓更多的民眾養成愛運動的習慣。

(中國時報)

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