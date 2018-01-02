屏東上內獅部落 圓了教堂夢

一張塗鴉陽春手繪稿，搖身一變成為一棟華美教堂！（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

一張塗鴉陽春手繪稿，搖身一變成為一棟華美教堂！

屏東獅子鄉部落上內獅循理會，位於僅2、30戶排灣族原住民部落，教友們2010年發心要蓋一座2層樓教堂，資金困窘前提下，教友憑著陽春手繪建築圖，加上族人多具備鐵工背景，DIY綁鐵蓋屋、土法煉鋼著手施作，過程遇上瓶頸，於是找上石蓋建築空間規畫設計事務所建築師溫少強協助搭建。

溫少強長年執案經驗多是為企業、豪宅、公共建築進行設計，擅長建造簡約清水模建築，被譽為有機的房子，在此之前，曾在屏東鄉間部落為教會蓋教堂，一蓋就是6年，因緣際會被邀請走進上內獅部落，第一眼乍見「蓋一半」的鋼骨結構與草繪圖，訝異竟出自毫無經驗的原民之手。

深諳這群族人經費有限，「有機會完成他們的夢，最重要」，他決定沿用既有結構，略為調整設計形式，強化建築物的整體意象，為求節省經費，教友們不假手他人，自搭鷹架、砌磚牆，看在他眼中，彷彿又重新學了一課，「建築果然是有生命的！」

儘管手邊案子不少，他抓住空檔就驅車南下，當場技術指導也跟著蹲在地上塗抹水泥，甚至，因當過水電工的背景，教會醒目的「上內獅循理會」，就是由他登高逐字貼上。

完工後的教堂肅穆典雅，如今不只是教友們上教會利用，也成立課輔班，成為原民部落孩子上課、集會重要場所，平常看慣豪宅華邸，深入鄉間部落雖沒賺到什麼錢，但，每一次南下旅程，猶如他與年輕建築團隊的心靈雞湯，意義凌駕賺錢。

(中國時報)

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