蔡政府轉念 台灣向前行

2018年01月02日 04:10 中國時報 張亞中

過去1年來，民眾普遍有個感覺，台灣怎麼了？這個社會變得價值不明、是非不分、認知錯亂，整個國家似乎正在快速沉淪。

民進黨在2016年以「完勝」贏得選舉，但也迅速地把台灣的民主自由帶向「民選的獨裁政體」。在內政上，民進黨在立法院行使的是以多數為依託的程序暴力，根本沒有把少數反對黨放在眼裡，民進黨政府是以「極權民主」的本質運作。這1年來，民進黨修改法律，讓任何與大陸密切往來的人都可以成為中共的同路人。民進黨認為，赴大陸的退役將領、主張統一的青年，都有可能是台灣的敵人，這些人所屬的組織團體，民進黨政府可自行認定它們是否為犯罪團體。

為了狹隘的意識形態及執政的利益，民進黨政府已經失去了最基本的慈悲心。它把多數執政視為極權統治，視不同政治立場者為「其心必異」的他者。這樣的政黨與政府雖然主張民主，但其領導人與烏克蘭的亞努科維奇（已下台）、白俄羅斯的魯卡申科、匈牙利的奧班、土耳其的埃爾多安齊有著同樣的思維，他們拒絕分權制衡，而選擇了向希特勒式的極權民主靠攏。

尊重與包容是任何社會所不可缺的品質，但現在民進黨把人民分成「我們台灣人」與「我們的敵人」兩類。藍營的基本群體軍公教、肯定兩蔣時期貢獻者、主張統一者都可以成為民進黨政府要打擊，甚而要消滅的對象。民進黨執政者之所以會如此做，其理由與所有的極權或獨裁政權的思維是一樣的，即他們自以為是正義的化身，他們是真正「愛台灣」的一群人。

這群追求「福爾摩沙國族主義」者，在台灣內部面對的是一個孱弱的國民黨，因此，它的步伐沒有碰到多大的阻礙，但面對兩岸與國際現實環境時，就顯得有些困難了。

民進黨政府堅持不接受九二共識，並加速去中國化、去中國史，以深化兩岸敵對認知的做法，的確激起了北京的強烈反應，去年巴拿馬與我斷交，大陸機艦開始針對性的「繞島巡航」。中共十九大的報告中特別用了反對「六個任何」來防堵所有分離主義的可能，也把「九二共識」再清晰界定為「一個中國原則」。

民進黨政府的念頭是可怕的，做法是殘忍的。民進黨政府用分別心面對他的人民，不僅沒有尊重與包容，連慈悲心都缺乏，在鬥爭清算對手時，完全不在乎法律與正義，在乎的只是自己的利益與信仰。這樣的念頭與作為會把台灣徹底撕裂，把台灣和諧的慧根完全斬斷。

民進黨把中國大陸視為敵人的念頭與作為不僅會斷了台灣未來發展的經濟根基，更會激起大陸人民對台灣的敵意，而讓兩岸關係的基礎崩解，並為未來兩岸的「硬統」提供機會。民進黨把台灣的安全放在美國與日本的手上更是愚不可及，這種外交上的無知愚昧會讓台灣成為大國鬥爭時的犧牲品、利益交換時的魚肉。

新的一年，又是選舉的一年。民進黨政府現有的思路看來更會強化而不會更改。但是如此下去，台灣社會的分裂必然愈來愈大，兩岸之間的敵意也必然愈來愈深。即使如此，我們還是要寄望民進黨政府能夠轉念，面對不同意見的人民時，多一些慈悲，少一分仇恨；多一點對權力的自制，而非貪婪的擴權。面對兩岸時，務必停止再傷害兩岸關係的言行。

轉念不易，但也不難。善念一起，放下仇恨，台灣立地可起。（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)