台灣也沒躲過的那隻幽靈

2018年01月02日 04:10 中國時報 范疇

新年伊始，照理不該談令人難堪的話題，但逆向思考，或許新的一年正是最好的時機來檢視塵封已久、但卻依舊主宰著人們一言一行的幽靈。幽靈一詞甚有意思，稱之為靈，因為它是人們認知範式、情緒模式之源，況之以幽，因為其藏身本領高強，能夠不見天日地在一個文化中運作千年而不墜。

這裡試圖抓出這樣的一個文化幽靈，文短難以窮其理，識者請勿以學術究之，年輕讀者或可以用「抓寶可夢」來類比這樣一種試圖。捕捉這隻文化幽靈，可以轉化為對一個疑問的探討：同屬漢字文化圈的台灣和中國大陸，有沒有一種文化病理學的共同因子足以解釋當下那種一團漿糊、公婆互鬥但皆成理的政治亂象？

先得對「漢字文化圈」下個定義：不論種族、血緣、口語的差異，凡是以漢文字為主要閱讀、溝通媒介，並且通過以漢字文本吸收他人經驗的人群所建構的文化圈子。歷史上，今天的日本、南韓、南洋局部，都或強或弱地落在漢字文化圈內，但隨著其脫離漢文字、發展出自有的書寫系統，日本、南韓都已經距離漢字文化圈越來越遠。今天的中國無疑是漢字文化圈幅員最廣大的國度，並且在大力打擊境內非漢文字的傳承系統，如維吾爾文、藏文等。台灣幅員雖小，卻是個奇妙的地方，它的口語結構因為地緣歷史而駁雜，南島語、河洛語、客語、中原各地口語、日語乃至英語共處一堂，然而其閱讀書寫媒介卻合於一尊－漢字。

因此，儘管今日台灣的種族、血緣構成複雜度，可能遠遠超過東北亞的其他地區，然而卻因為漢字，與中國大陸之間形成了一個切不斷的紐帶。文字紐帶代表了經驗、價值觀、認知結構、情緒模式之間的傳承，正如即使是「美國文學」也得用「英文」來寫作，「美國教育」也得用英文進行，所有採用英文字的國家如紐西蘭、澳洲皆然。

文字圈帶來的文化同質、甚至同構，乃人類文明演化常態。然而字母拼音文字系統下的「以音領字」和漢字系統下的「以字框音」的根本差別，卻帶來了截然不同的文明命運。拼音文字具有分支的活力，差不多的一套字母，可以隨時隨地演化出多種文字書寫系統，因而可以承載經驗的創新、容許異族的存在。相反地，固化為方塊字、演化極慢的漢字，卻受不了「文以載道」的強項誘惑，成為框限義理、阻礙經驗創新、拒絕分支的絕佳工具。

這，就是漢字文化內的幽靈。這隻幽靈，具有強大的力場，總能在種族、血緣交雜之後，不同社會的秩序、價值觀衝撞之後，像磁場一樣地把各種異態削足適履得定於一尊。從歷史經驗看，這隻幽靈成就了今日泛稱的中華文化，儒釋道、經史、詩詞、小說戲曲均融於一體；但是同樣的一隻幽靈，也是不敵近代拼音文字圈的快速演化創新力道的重要原因。

這隻幽靈對漢字文化圈的政治現象有著深遠的影響。前述，漢字文化有定於一尊、抗拒分支的特性，表現在政治上便是集體主義、專制主義的大一統傾向。歷史證明，雖然是異族，只要吸納融入了漢字書寫系統，便不由自主地進入這種傾向的軌道，此時，最為理想的就是郡縣制度，而非分封或邦聯制度。但是這也要看異族融入漢字書寫系統的程度而定，如蒙古王朝並未深入漢字書寫系統，因此整個帝國還保持分封狀態，而滿族大清帝國在徹底接納漢字文化的同時還保持了滿字書寫系統，而且包容同為拼音文字的蒙文，因而成就了滿蒙藏邦聯共同統治漢人的大結構。

滿清帝國因專制集權的固化、無法與時俱進，不敵西方拼音文字文化的快速演化力道而垮台，其治下漢人喊出了「共和」的概念，其實質便是想要擺脫漢字文化中的那隻幽靈，試圖以「存同求異」的價值觀重建一個新的政治體。然而，那隻幽靈的氣場太強大，以至於任何反專制、反集體主義的異端苗頭，幾乎是剛冒出就被擊倒。

鏡頭拉到當下台灣，所有「去中國化」的論述都在漢字傳統下進行，所有轉型正義的過程中也不乏集體主義和專制的影子。記得史學家林毓生曾表述過這樣的觀察：五四運動中反傳統的人，採用的手段卻經常是傳統的。力圖更新文明的台灣，必須警覺那隻幽靈的存在啊。（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)