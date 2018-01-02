2018年01月02日 04:10 中國時報 何思慎

北韓新年的夜空璀璨，以煙火秀迎接2018年，但領導人金正恩的新年祝詞仍心繫核武，相較去歲，洲際彈道飛彈試射已進入最後倒數階段的恫嚇，今年元旦「發動核武的按鈕就在我桌上」的叫陣，更將全速推進核武的實戰化。聯合國逐步升高的對朝制裁恐難有效遲滯北韓的核武進程。

若金正恩量產核彈頭及洲際飛彈，將大幅升高川普對朝動武的可能。2017年底，美國總統川普發表任內首份《國家安全戰略報告》，他在演說中17次言及北韓，指北韓的網路攻擊、核武、彈道飛彈計畫為「世界性威脅」，並宣示朝核問題將得到處理，別無選擇。該報告中「將提高強制朝鮮半島實現無核化方案」的說法寓意著動武為川普的選項，此令2018年存在「韓戰」再現的可能。

然而，南韓對動武是否支持，仍左右川普採取軍事手段的決心。南韓總統文在寅訪中時與大陸領導人習近平達成「不允許朝鮮半島生戰」的共識，這與川普的解決朝核方案相左，牽制了川普對北韓動武的選項。美國視中韓關係改善為麻煩，文在寅就薩德系統對習近平的「三不」承諾更令川普不悅，川普重申「為保護朝鮮半島，將強化與日、韓的飛彈防禦合作」即為對「三不」的反論。

長於操弄美、中矛盾的金正恩深諳爭取南韓，拉開美韓同盟，為破解美國團結盟友、孤立北韓的釜底抽薪之策。因此，金正恩今年新年談話中雖強硬向美國叫陣，卻一改去年不屑文在寅對北韓懷柔的態度，拋出未來南北韓應改善關係的主張，表示可互派特使討論兩韓在平昌冬奧共同組隊，祝願平昌冬奧順利舉行。

金正恩似乎預告平昌冬奧期間將不挑釁，正面回應文在寅推遲美韓聯合演習之議。此舉亦可窺見與美衝突非北韓的選項，金正恩視擁核為自保之道，以在對美談判中立於不敗。若兩韓關係能在平昌冬奧打破僵局，無疑將局限川普對朝動武的可能，亦使金正恩免於遭美「斬首」的恐懼。

相對於中韓關係的破冰，日韓關係因文在寅表態「慰安婦協議未解決問題」再陷冰點。日本外相河野太郎揚言日韓關係將「無法管控」，安倍更定調「日韓慰安婦協議毫釐不能更動」。日本學者以「移動的球門」譬喻南韓在慰安婦問題上首尾不一的態度，對日韓關係抱持悲觀，與日中關係改善的氛圍形成強烈反差。

誠然，美國國家安全顧問麥馬斯特警告「外交解決朝核危機的時間不多」，顯示川普對朝核危機的不耐及動武迫在眉睫，惟詭譎的美、中、日、南韓關係將使川普難以貫徹《國家安全戰略報告》所揭櫫的「川普主義」，在朝核危機中「單幹」。

（作者為輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任）

(中國時報)