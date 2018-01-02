台大校長遴選的暗黑空間

2018年01月02日 04:10 中國時報 官俊榮

台大在2018年最重大的課題是選出一位值得尊敬的校長，這有相當程度是取決於選舉制度的設計。但元月5日校長人選將定局的這場投票，卻可能因缺乏合理監督機制而具有潛在的風險。

在制度的爭議中，傾向普選的程序主要被批評可能造就惡質選風，違背大學校園的純淨價值。然而依國情與文化，純粹遴選就能免除惡質選風嗎？小規模的遴選委員會是否反而更容易被操弄？如此的理念之爭，以往似乎過於忽略選舉程序應有合理的監督機制。尤其純粹遴選標榜遴選委員絕對獨立自主的超然運作應合理定位，否則遴選委員會刻意保持無限上綱的隱密，缺乏適度的公開甚或監督，恐怕反遭致黑箱作業之質疑。

台大校長遴選委員會以校務會議通過的《校長遴選委員會組織及運作要點》為本，充分自主運作，包括自行設置《校長遴選委員會作業細則》。任何選舉制度的基本價值在於充分代表多數投票者的意願。但本次校長遴選委員會作業細則第7條規定「本會應對個別校務會議推薦校長候選人進行投票，每位委員至少圈選2人」，卻潛藏著扭曲投票者意願的機制，且埋下排除最優人選的操弄空間。

關鍵在於每位委員必須投兩票，否則是廢票。如果多數投票者不得已投第2票時，相當集中於同一個（或者很少數）並非所認為理想的候選人，則以最高票勝選的很可能不會是符合多數期待的理想人選。

在台大由21名委員組成的遴選委員會中，如果委員都分別屬意某兩位優質而互為競爭的候選人之中的1位，並且都不投給另位競爭者，則在投2票的限制下，當然可能讓第3位候選人同時獲得雙方支持者的第2票而勝出。雖然後續必須進行第2輪投票，但被多數屬意的2位優質競爭者中，至少1位已出局了。有心人顯然可以策略性地爭取這種第2張選票，以求勝出。

上述兩票制的問題，在投票人或候選人人數相當多的情況下，會自然被淡化而不成問題。但台大只有21名校長遴選委員、5位候選人，顯屬小規模。之所以導致這般困局，應是遴選制度缺乏積極發現問題並提出預警之機制。未來校長遴選制度須有更周全考量，除了斟酌國情與文化對兩種制度的意義是否相同外，在遴選制度中尚應就遴選委員會運作的獨立性做合理界定，尤其是否可任其自主運作而完全不受監督。

遴選投票規則已定，不宜臨場改變，但元月5日如何選出對台大發展有正面影響的理想校長，有待21位遴選委員的智慧慎酌而斷。（作者為國立台灣大學農經系教授）

(中國時報)