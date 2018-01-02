大同增資案考驗金管會

2018年01月02日 04:10 中國時報 蔡秉叡

大同公司董事會於民國106年12月21日公布重大訊息，決議辦理現金增資5億股，發行價格授權董事長向主管機關申報生效後，洽券商依當時市場共同議定。媒體於重大訊息公布不久即報導每股暫定發行價格14元，與市價有相當差距，但大同公司4天後才公告否認報載，公司治理顯然不及格。小股東告發疑有禿鷹涉入，而金管會將如何審查大同增資案更值得關切。

依據金管會訂頒《發行人募集與發行有價證券處理準則》第8條第1項第15款規定，「發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近3年內，因違反證券交易或犯背信等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者，金管會得退回增資案之申報。」台灣高等法院更一審於民國106年8月23日依違反《證券交易法》特別背信罪等事由，判決大同公司董事長林蔚山有期徒刑8年，併科罰金3億元，沒收犯罪所得13.5億元。林蔚山被判刑，完全符合《發行人募集與發行有價證券處理準則》有關增資案退件的構成要件。

法院又裁定扣押林蔚山名下9.4億元土地及股票（含大同股票），一旦判決確定，林蔚山的大同股票將被沒收。「股票質押」與「股票扣押」的法律意義不同，質押股票是向他人質借金錢，仍為股票所有人；但股票扣押是法院預防被告脫產，先扣押以待將來執行沒收。

也就是說，林蔚山現在是處於接近「零持股」大同股票的狀態，這樣的董事長主持董事會決議，向股東募集數十億元資金來支配使用，適法嗎？金管會對這件增資案能不退件，任其申報屆期而生效嗎？

其次，股東會是公司的最高意思機關，依《公司法》193條第1項規定，董事會執行業務應依照股東會之決議；大同公司董事會於106年3月9日決議以現增或私募方式募資60億元，此決議於106年5月11日股東常會遭股東投票否決。不到幾個月，董事會卻做出與股東會意思相反的決議，正當性何在？

大同公司董事會這次決議辦理5億股現增，既不具備正當性、必要性，甚至連最基本的合法性都有疑問。金管會顧立雄主委於106年12月5日藉由懲處中信金控的事件，宣示「零容忍」的公司治理時代來臨，對於大同公司申報辦理現增案不能有雙重標準，應依規範直接退件，以證明金管會對金融事件「高標準、零容忍」的決心！（作者為律師）

(中國時報)