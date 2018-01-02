社論－民意大潮轉向 誰來引領風騷

2018年01月02日 04:10 中國時報 主筆室

2017是一個讓台灣人民惶恐驚懼、疑慮不安的一年。快速回顧這一年的台灣，就會發現危機四伏、警訊處處。於國際，美國的外交雜誌《國家利益》刊登文章，認為「2018年最有可能爆發第三次世界大戰的5個地方」，台灣列為第2名。台灣好不容易在馬政府的8年執政時期，拿掉了「東亞火藥庫」的名號，現在又重新進入戰爭熱點名單；於區域，由於兩岸關係不佳，中國崛起的現實，使得台灣的邊緣化處境日益嚴重，蔡英文想要用新南向突圍，最後連新南向辦公室都無以為繼，草草收攤；於兩岸，從「台灣最美的風景是人」，到「武統」聲浪不絕於耳、共機繞台成為常態，「兩岸最和平年代」漸成過往，情勢雖尚未走到「劍拔弩張」，卻已是冷若冰霜。

不只國際與兩岸情勢一片黯淡，民進黨政府在內政治理上也是瘡痍滿目，汙名化軍公教的年金改革，惹怒了原本是國家安定中堅的軍公教；一例一休的反覆讓企業無所適從、勞工怒火燎原；不切實際的能源政策傷了電力的穩定性，也賠了人民的健康；各種擴充權力的霸道修法，以及對民間組織的強取豪奪，更是踐踏毀壞台灣好不容易一步一步掙來的民主自由與人權法治。

由外而內，這一年幾乎沒有任何的好消息。因此，展望2018新的一年，許多人則感到極大的茫然。然而，新的一年不該從「悲觀」開始，即便2017年充滿挫折，2018年仍有許多可以樂觀看待，也值得大家樂觀努力的地方。

首先，2018年可以是民粹反轉的一年。過去這些年，台灣的民粹之風不斷飆升，而於2014年的「太陽花學運」達於頂點，在當時「反中」與「去體制化」成為社會顯學。「只要我不喜歡，就是不可以」的風潮，也讓民進黨搭上了社會對立的浪濤上台，一舉收割了民粹的成果。

經過3年多的沉澱，人們已開始從激情中醒來，反中仇中的過度操弄，也使得在乎兩岸和平的理性力量不再沉默，新的反省力量正快速地成長，這是台灣重回真道、理性，重塑和平的契機。

其次，人民也從「國民黨不倒，台灣不會好」的情緒渲染中走出，民進黨風光大勝的真實情形是「國民黨倒了」，台灣不但「沒有好」，甚至「更糟」。民進黨過去灌輸給群眾的神話，一一破滅成為笑話。蔡英文的民調掉進了無底線的下挫，民進黨的執政正當性正在快速崩解，這也給了執政者一門課，政客可以一時欺騙一部分的人，卻不可能永遠地欺騙所有人，誠信才是為政的根本、執政正當性的基石。而多次上當的選民，也變得更有智慧，能更成熟地分辨什麼是發自肺腑的利國主張，什麼是取悅選民騙票的政治語言。

若從在野的面向來看，則是另一番景象。台北市長柯文哲施政成績雖然見仁見智，卻始終保持高人氣，遙遙領先蔡英文，尤其中南部高知識階層的支持度更高。國民黨也開始獲得公道的評價，把國民黨從「死當」轉進「留校察看」名單。但國民黨不能見獵心喜，台灣民意基金會最新調查，高達41.3%選民不願就政黨支持度表態，基金會董事長游盈隆表示「非常驚悚」。顯示選民對民進黨失望，但國民黨並未提出讓人民驚豔的新主張、大論述，因而對國民黨依然保持觀望，國民黨新生力量必須趕上2018改變的大潮流。

台灣政治將出現勃勃生機，特別是《公民投票法》修正後門檻下降，有志者無不摩拳擦掌，要藉由公投申其主張、展其理念，舉凡兩岸、司改、同婚、勞工，各式各樣的公投議題，朝野政黨、社運團體莫不積極籌備中。因此，2018年將會是「群雄並起」的選舉年，也是「百花齊放」的公投年。

種種激盪都將有助於台灣人民、政治領袖，從兩岸到內政，重新去思考台灣該走什麼樣的路？要如何扭轉台灣當前面臨的政府失能、經濟失利、兩岸失和、人民失落等種種危機？

2018是政治上百家爭鳴的時代，是台灣再改變的開始，也將是台灣能不能走出困局、脫胎換骨的關鍵一年。這是台灣人民可以樂觀，也應該樂觀之處。

(中國時報)