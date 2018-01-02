2018年01月02日 04:10 中國時報 主筆室

2017年，蔡英文總統提了不少夢想和口號，有人批評她是以夢想和口號治國。在2018年元旦，蔡英文又喊新口號，說今年有1個共同的挑戰，就是解決低薪問題，讓年輕人看得到未來。

蔡英文總統講的低薪問題，應該是指民間企業。因為政府機關軍公教人員沒有低薪的問題，以民進黨政治文化，要不要加薪，只考慮政治影響，很少考量政府的收支。蔡英文政府只要敢，今天就可以宣布軍公教加薪10%。

政府機關能這麼做，不代表民間企業也能照著做。蔡英文在2018年的第1天，講什麼政府幫軍公教加薪3%，希望帶動民間企業跟進，就是不食人間煙火的話。

談民間企業加薪，得先看看台糖這個國營事業。擁有那麼多的土地，經營的又是大宗物資的糖業，結果落得年年虧損，靠賣土地祖產添帳面數字。追根究柢，台糖就是公務機關心態，雇用員工、訂定薪資、發年終獎金不講求成本，即使虧了錢，員工不僅薪水高，連年終獎金也人均20多萬。

但民間企業盈虧自負，他們沒國營事業那麼好命，虧了算國庫的。不論公司行號的規模多大，每一分錢都得算得很精，沒必要多雇1個人，就不會雇；沒必要加薪，就不會加。

蔡英文出自商人家庭，她當然知道，民間企業不可能因為政府機關加薪就會跟著加薪。蔡英文當然也深知，台灣今天年輕人低薪的問題，出在經濟低迷、工商業不振。

大家清楚，蔡英文更明白台灣今天工商業不振、年輕人低薪和看不到未來的真正原因有二，一是沒把兩岸關係搞好，二是民粹主義趕走投資。

(中國時報)