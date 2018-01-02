小英式改革謀殺了正義

2018年01月02日 04:10 中國時報 葉毓蘭

上周五，蔡英文在年終記者會上說：「這個政府在做的事，都是過去政府應該做，但考量政治成本後沒有做的事。做了，會得罪人，所以寧可不要做。」，這樣的三言兩語，把蔡英文執政500多天來，民怨四起，不分年齡、族群、階級、領域的人民紛紛走上街頭的抗爭，合理化成為改革的「政治代價」，但是蔡英文也明白指出: 「這一點她早有心理準備」。易言之，再多的人民走上街頭、再大的反對聲浪，蔡英文早有定見，不但不予理會，而且「就算再來一次，我仍然願意為了打造一個不一樣的台灣，堅持改革，奮戰到底」。

500多天來，蔡英文的「改革」確實寫了很多紀錄，最大的政績就是把正義謀殺了!

6月，《公務人員退休法》修法通過。雖然蔡英文在年終記者會中誇口「原本搖搖欲墜的公教年金制度，現在因為年金改革的推動而緩解」，但真相是以年改之名進行的階級鬥爭，對很多退休軍公教進行實質的剝削壓迫，因為這個政府的不遵守法理原則，不重視政府對員工的承諾，一方面告訴國人因為這群繳少領多、混吃不死的米蟲，國家的財政即將破產；但是另一方面又大肆揮霍，濫用納稅人的血汗錢，而且把國家長治久安的基礎撼動，讓高等教育的師資外流、公共服務品質下降。

但是，如果說年金改革是蔡政府違反「信賴保護原則」，對年老的退休公教人員始亂終棄，是個差勁透頂的雇主；那麼，蔡政權500多天來，掏空台灣未來的絕招，莫過於《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《促進轉型正義條例》、與《政黨法》的「屠K三法」，目的都是要徹底摧毀國民黨，打散國民黨的金脈元神，使其不得翻身。屠K三法誅殺標的雖為中國國民黨，但勢必將扼殺台灣過去最傲人的民主政治發展，壓縮人民的政治活動，更將成為政治浩劫。

因為《不當黨產條例》或《促轉條例》既有司法調查權又有行政權，既是檢察官又當法官的設計，完全背離法治國中三權分立、相互制衡，以避免「權力使人腐化」之弊，在野黨擔心的東廠再現、警總復辟並非幻想。

不管是《不當黨產條例》或《促轉條例》，都把「威權」時期定義為民國34年到81年，刻意排除日據與解嚴之後，針對性至為清楚。但是千萬不要以為這只是國民黨和民進黨的鬥爭，與他人無關，全國300多個政黨與政治團體都應該剉咧等！因為附隨組織與不當黨產的認定，都缺乏周延的程序正義，也沒有其他制衡監督的機制，更推翻「無罪推定」法理的方式，將政黨或附隨組織「在條例公布日時尚存在的財產」，如無法自行舉證，均「推定為不當取得之財產」。所有成立有年、發展有成的人民團體都有可能被認定為國民黨的附隨組織，予以嚴處，再依《政黨法》廢止立案、解散組織（第43條）、清算財產剩餘歸入國庫（第32條），這也是年終促轉大戲的婦聯會不得不就範，簽下行政契約的難言之痛。

蔡英文口中的「堅持改革，奮戰到底」讓我想起海耶克的名言：「通往地獄之路，都由善意鋪成」。沒有正義的改革，只會通往獨裁暴政；玷汙了公理正義之後的各項改革，猶如重層霾霧中行船，急行軍的向前衝，到底會把台灣帶向何方？我憂心，但是不絕望，因為我們還有選舉，還能強迫他們聽到我們的聲音！

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)