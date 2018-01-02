革空汙的命 不能再拖

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中國時報
楊之遠

近日由於大陸華北汙染物隨高氣壓南下的影響，全台PM2.5濃度升高，出現近3年來最嚴重的空汙事件。2017年最後一天，政府首次開設空品防制二級指揮中心，由環保署空保處主持應變。這是去年6月環保署修正《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》以來，中央首度開設指揮中心。同時亦有9個縣市成立地方指揮中心，開會採取緊急應變措施。

相較於過去空氣品質惡化時，政府僅能呼籲民眾避免外出，戴口罩以外，這次環保署採取比較積極的應變作為，應予以肯定。由於這次汙染物主要來自大陸，儘管政府採取有限的減排措施，但真正的應變之道，還是要民眾減少戶外行為，同時有慢性疾病及過敏的民眾待在家中最好啟用空氣清淨機具。

由於醫學及公衛界不斷呼籲，國內民眾對空汙問題愈來愈重視，也不斷進行陳情與抗議，呼籲「減煤救健康」等。而中央及地方政府也都感受到這股強大的「空汙革命」力量，促使政府連續修訂空汙相關的法令。

PM2.5導致的霧霾天氣不僅影響身體健康，更能使人焦慮、憂鬱。因此空汙問題若不能有效解決，將會從環境議題變成社會議題，最後就成為政治危機，不但影響執政黨的施政滿意度，也可能動搖政權的穩定。

國內過去在工業化的1970～1980年代發生層出不窮的環境公害事件，也導致風起雲湧的公害抗爭，使黨外力量崛起，最終導致國民黨第1次失掉政權。由於目前執政黨的執政滿意度低迷，更不敢低估這次民眾「空汙革命」可能造成的後果。這次中央及地方政府攜手合作因應空汙，同時成立應變中心，顯示地方政府亦已了解空汙問題的嚴重性，一反過去國民黨執政時期，慣性將空汙視為政治議題來操作，把所有問題均推給中央的態度。

空氣品質的改善絕非短期內可達成，面對這場嚴峻的「空汙革命」，政府勢必要有新思維、新手段。回顧政府過去處理任何環境問題，皆由環保署獨自面對，而採用的方法均以「加嚴標準」或「補貼」為主。

其他部會更是絕對保守，經濟部門擔心加嚴環境標準會衝擊產業，財政部門憂心景氣不好反對開徵碳稅等。

建議政府相關部會，包括經濟部、財政部、交通部、國發會等均應在這次「空汙革命」的浪潮中扮演應有的角色，盡速擬訂調整產業結構與能源結構的方案，並有效執行，屆時民眾期待「台灣都是藍天」的夢想，才可能實現。

（作者為中國文化大學土地資源系教授兼系主任）

(中國時報)

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