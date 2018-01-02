2018薪願 如何實現

2018年01月02日 04:10 中國時報 林昭禎

一進入2018年，基本工資上調至22K，公務員加薪3%，大家看似都有好日子，殊不知台灣已在低薪土石流的邊緣。觀察2017年幾件大事，從遊覽車國道翻覆、一例一休、前瞻基礎建設、公教年金改革，到中和出租套房火災，便能發現貫穿其間最重要的因素就是「低薪」。

要不是底薪低想多賺錢，遊覽車司機幹嘛感冒不休息；若非收入差，誰想住在一失火就逃不掉的套房裡；就是因為薪水少，所以政府說重修「一例一休」是為了方便勞工加班；推前瞻計畫是要創造賺錢的機會；而年改則可讓年輕人享有老年經濟安全。但當局可能忽略了，「凍薪」正是今日社會質變的最大因素。

從2003至2013年，社會新鮮人的平均起薪一直在24K上下移動，這段時間的生育率也進入歷史新低，不婚、不生、不立成了台灣的新「三不」曲，甚至驅使70多萬的高學歷者赴海外工作，讓台灣人才資產變赤字。

當局期望藉提高基本工資帶動加薪，但在2007年前，基本工資曾凍漲10年，當時領基本工資的勞工約占全體勞工的3%；自2007年7月迄2017年底，基本工資由17280元提高至21K，領基本工資的勞工已增至全體的1/5，顯示政府作法宜改弦更張。即使以公務員加薪敦促企業跟進，從大老闆們要求政府尊重市場機制，便能想像成效如何。

我國經濟以出口為導向，企業主要市場都在海外，不像日本有1億人口的內需市場，雇主幫員工加薪可提振消費動能，自然願意配合政府做多。加上近幾年來景氣變化大，不確定性高，企業控制人事成本相較於匯率或原物料容易許多，以致形成「凍薪」現象。

儘管我國勞動成本因縮減工時、勞退新制和勞健保費率的提高而有所增加，但由於勞動生產力持續成長，使得每小時勞動報酬成本僅9.5美元，不僅低於歐美國家，也低於新加坡及日、韓，已到了不得不採行具體策略的時候了。

「拚經濟」不應是口號，須有配套，除了因應稅改，可研提「加薪減稅」的措施外，還須創造加薪的氛圍與壓力，建議政府可推動產業級的社會對話。因為我國企業以中小規模為主，組織工會不易，勞工無法形成集體力量與雇主協商，因此需要政府搭建平台，讓個別產業的勞雇代表對話。同時透過公開訊息，讓雙方縮短認知差距，以便產生調薪共識。就算景氣差有困難，還是能有妥協方案，在勞工共體時艱後給予補償，而非要求勞工把吃苦當吃補，自我封存等老闆回心轉意！（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)