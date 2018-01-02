2018年01月02日 04:10 中國時報 彭蕙仙

蔡英文總統日前提到去年的執政成績，給了自己相當高的評價，並強調，即使再來一次，還是會這麼做，因為她做到了過去總統所不敢做的改革，而改革本來就是要付出代價的。

這段話有2點非常值得關注。第1、蔡英文或是說蔡政府團隊，認為上台以來所做的事都是正確且必要的；第2、如果因為施政而引發了紛擾與反對，那是正常的，且政府事先就已預期到了，不必驚訝，蔡政府也不會因此改變方向或停下腳步。

換言之，過去以來，各個團體因為各種理由所發動的街頭抗爭，對蔡英文而言，沒有影響。她把人民對政府施政的意見或甚至不滿，視要過程中必須面對的代價，甚至是必要之惡。

因此，或許蔡英文的確是聽到了人民的聲音，但她將之解讀為「雜音」，而非「心聲」，更不是「諍言」。雜音是不受歡迎的，是要消除的、是要避免的，而不是要聽到心裡去的，更不是要採納的。而這也就不難理解，為什麼1年多以來，蔡英文所到之處總是充斥拒馬、鐵架與鐵絲網，掌權者要將人民隔離在眼不見、耳不聽為淨的距離之外，意圖是十分明顯且明確的。

《聖經》〈羅馬書〉12章3節提醒世人，不要看自己過於所當看的，而要看得合乎中道。這話不只是對一般人說的，更是對大權在握的領袖所說的。因為一旦領導人自我膨脹，那不只會讓權力遭到反噬，造成權力崩落，作為國家領導人，更可能會把國家社會帶往難以預料的險境。

而蔡英文的歲末談話正透露出這樣讓人憂心的訊息，因為這些話說明蔡英文的驕傲與自我中心，已到了不可忽視的嚴重程度。

當她完全合理化、正當化自己所做的事，就如同妖魔化反對者；當她把人民反對的意見與行動，視為是施政必然要面對的考驗，而非提供反省的機會，這個政府怎麼可能從人民的角度來審視各種政策的影響？

再怎麼百分之百正確、非做不可的政策，都可能會造成部分人民的不便，甚至受損、傷害，執政者卻不見任何一點謙卑的歉意，沒有一點點安慰，反而是一副高高在上的「早就知道你們會這樣」的態度。這樣的政府何其殘忍，蔡英文不但冷酷而且愚蠢。

連古早的《尚書》都提醒為政者「天視自我民視，天聽自我民聽」，意思是上天所見乃是來自老百姓的所見，上天所聽乃是來自老百姓的所聽，天意會通過老百姓顯現。以此勸勉上位者要從人民的立場來思考政策。如今蔡英文的做法卻是直接忽略民意。她說知道民調會下滑，但是看來她並不在乎。蔡英文忘了她的權力從何而來，也忘了賞賜權力者有一天也會收回。如此忘恩負義，簡直無藥可救！（作者為資深媒體人）

(中國時報)