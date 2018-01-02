2018年01月02日 04:10 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

劇場人鄭志忠拄著枴杖做戲，一做快30年，他表示在漆黑的劇場裡，能變化出人生的多種可能性。（郭吉銓攝）

投身劇場近30年的鄭志忠，自小因小兒麻痺不良於行，然而19歲那年聽了一場李國修的演講之後，改變他的人生，從此踏入劇場界，2005年更曾為樂生療養院的去留，或走或爬，健行請願，以實際行動投入社會運動。鄭志忠表示，劇場是他與世界溝通的方式，只要不自我設限，世界之大，沒人可以阻礙你的腳步。

李國修的演講敲醒他

問：你的童年生活如何？是在什麼樣的契機下踏入劇場？

答：我們家是勞動階級，媽媽在工廠做電器，爸爸是木工，上有4個姊姊，下有1個妹妹，在家中排行老五的我，算是搭上小兒麻痺疫情的「末班車」，1969年出生，在4歲的時候染上，不過我從小到大都是和正常人一起，並沒有接受特殊教育。

我天生對文字比較敏感，從小讀報紙會從第一版看到最後，每一個字都讀過，但我們家小孩大多是讀商科，我也不例外，對數字沒有什麼概念的我，讀的是士林高商。1988年，李國修在台北重慶南路的書局有場演講，對那年代的高中生而言，是一件很有趣的事情，他引發了我對劇場的喜好，讓我開始看戲，隔年田啟元臨界點劇象錄劇團（以下簡稱臨界點）徵求肢障演員，我寫信報名，雖然那個作品後來沒有演出，但我進去當演員之後，也嘗試做一些劇場行政工作，就此開始我日夜和劇場為伍的生活。

田啟元的「價質」觀

問：田啟元是台灣小劇場的開路先鋒，帶給表演藝術界莫大的影響，他對你影響最大的是什麼？

答：光是在1990年代，能想到要找肢障者當演員，就這點而言，他可說是走得很前面。他對我影響最大的是，他對待人的態度，他曾說過，他不是看一個人的價值，而是看一個人的「價質」，他能夠面對每個人不同的差異性，並且在劇場裡找到一個共同工作、生活的方式。

舉例來說，一般人會覺得肢障者進劇場表演，要怎麼演？要怎麼工作？光是想這些問題，就可能讓肢障者進劇場這個念頭無法成真，但是他並不是這麼想，他說：「你不能走路的話，總可以爬吧，可以另外找到不同的運動模式和身體重心表演吧。」就是這種對人、對事永遠都有另一種更開放可能的態度，深深地影響著我，他那種為戲、為創作付出的熱情和態度，是我們始終跟不上的。

感受劇場魔力不怕摔

問：日常生活中的你和劇場中的你有什麼不一樣？

答：在日常生活裡我絕對不讓自己摔倒，拿枴杖走路時，每一個落點、每一個角度，都要做好判斷，一次到位，不然稍有落差，就會跌倒，這我現在已經很能掌握角度；但在劇場裡，就比較不會思考到危險性的問題，不管是拿著枴杖騰空盪鞦韆，或是爬行，這些因演戲所需、控制而來的動作，也往往會伴隨著疼痛，不過當腳落地時敲到地板，那種疼痛感就像是能被地板分擔、分散開來，這樣的感受就是劇場的魔力吧。

痛苦的過程累積經驗

問：一路走來，有沒有過放棄做劇場的念頭？

答：其實每一部作品的製作過程都很痛苦，但是結束之後，就會忘記那些痛苦，下次又願意從頭來過。以前在臨界點當演員，相對單純，現在當導演、參與製作層面，很多事不是那麼容易，不過對數字不敏感的我，在經年累月的累積下，也逐漸能夠掌握作品和數字的關係，算是開始有一點對預算的概念。我是拿枴杖走路的人，原本就必須解決各種障礙和問題，我曾經非常不食人間煙火，但也都試圖找到解決方法了。

(中國時報)