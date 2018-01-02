投入社運 感覺台灣並不冷血

2018年01月02日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

鄭志忠曾在2005年，為了樂生療養院的保存請願，每周拄著枴杖行走16公里，從台北市走到位於新莊的樂生療養院，持續走了半年。鄭志忠表示，當時除了為樂生療養院裡的長者發聲，也是想實驗人體的意志力和耐受力，可以強大到什麼程度。

鄭志忠表示，他是台北新莊人，家裡離樂生療養院很近，高中時期參加學校慈幼社，也經常到樂生療養院陪長輩聊天，這些長輩們因麻瘋病而造成的身體變形，在他心裡留下深刻印象。

鄭志忠說，他的個性並不容易和他人親近，「我去那裡就是盡我可能地陪伴他們，雖然不像其他社員可以和大家打成一片，但我對那裡仍有很深的情感。印象最深的是有位養貓的金因阿姨，她對待人的態度，不會讓人感覺到距離，還有位鮑爺爺，他眼睛看不見，我會讀報紙給他聽，和他說說話。」

鄭志忠表示，在那段為期半年多的靜默行動裡，他感受到多數台灣人其實並不冷血，「我感受到多數人並不贊成拆樂生療養院，同時也重新看待疾病與恐懼之間的關係，人們往往因為不了解，而心生恐懼。」

然而，樂生療養院在數年爭議之後，終究還是拆了，鄭志忠表示，樂生療養院的歷史，就是另外一部台灣史，「不管世界再怎麼繁榮進步，還是會有人被排除在外。這些發現，就是我說的，劇場是我親身實踐，和這個世界溝通的方式。」

(中國時報)