小小相伴 主任更溫柔

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中國時報
／專訪

在表演藝術界人稱「阿忠」、「主任」的鄭志忠，「阿忠」這個外號可理解是從本名延伸而來，但「主任」呢？鄭志忠表示，「主任」是他為自己取的外號，用意是用來馴服、管理私底下暴烈性格的自己，「但比較暴烈的這一面，只有家人、親近的人看得見。」

鄭志忠是愛好美與和平的天秤座，不管是追求日常生活上的和諧感，以及對藝術創作的純度，都有一定的堅持，而面對性格裡的悲觀和樂觀，也總有較為中性的處理之道。

他在2015年買了電動輪椅，讓行動更為便利，仔細一瞧，他在椅子左後方別了一隻狐狸玩偶，並為他取名為「小小」，為何要隨身攜帶一隻玩偶，他的答案很特別：「是為了讓小朋友的好奇心有一個出口。」

鄭志忠說，小朋友在路上見到身障人士難免好奇，「不管是湊上前詢問當事者，或是轉頭問身邊的爸爸媽媽：『他怎麼了？』這個問題一出，小朋友恐怕都會被責備沒有禮貌。我心想，乾脆帶一隻玩偶出門好了，效果也真的很好，小朋友的焦點不會在我的腳上，而是在玩偶身上，之前我是帶泰迪熊，現在改『小小』陪我上路。」

鄭志忠說，他並非害怕別人詢問他的腳，相反地，若是有小朋友詢問，他會非常大方回答，「我認為保持孩子們對世界的好奇心是必須的，他們會開口問的事情，一定是他們有興趣的事情。」

這麼貼心、為人設想的舉動，也不只這一樁，鄭志忠說，他在前來接受採訪的路上，搭了捷運電梯，因為空間裡同時有娃娃推車和輪椅，加上沒能妥善運用空間，做好位置的「排列組合」，導致空間變得很小，很多人無法進去，「當下我決定自願先退出，改搭下一班，讓更多人可以一次搭上電梯，不用再多等一班。」

這是那位對待作品要求嚴苛的「主任」，在自己行動不便之外，仍能細心體察世界，帶給他人美麗體驗的舉動。

(中國時報)

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