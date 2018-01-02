2018年01月02日 00:57 中國時報 林淑娟 報導

秦漢演出《親愛的她們》，鬍子白了帥氣依舊。

吳秀波主演及監製的《軍師聯盟》和《虎嘯龍吟》去年12月分別在台灣的中視及大陸上檔，這也使得吳秀波這位雅痞大叔最近曝光量大增、被熱論，甚至有網友拿他與71歲的台灣資深「男神」秦漢相較，因秦漢近期在大陸接拍新戲《親愛的她們》，即使有了白髮跟白鬍，但帥氣不減當年。有網友認為秦漢比吳秀波帥，但也有人偏愛波叔。

吳秀波的蓄鬍外型，一直給人帥氣的形象，但他曾在接受《夜問Idol》快問快答時表示，只給自己的性感指數打「負30分」，自謙地說，不論是年輕或中年都沒什麼魅力，還說只要鬍子還能長，能留就會留著。

舒淇著迷《軍師聯盟》

雖然已50歲，但他從未感嘆年紀大，也不怕中年禿髮或啤酒肚。被問有沒有「把妹招數」，他逗趣說：「這項業務極其生疏不專業！」簡單幾題問答完全呈現吳的謙遜與質感。

他在中視《軍師聯盟》飾演司馬懿，當被問到是否想挑戰諸葛亮這角色，他竟透露：「我一直想演諸葛亮。」而《水滸傳》中的108條好漢，他則想演林沖。時尚型男大叔似乎演古裝劇演出興趣來，不少角色都想躍躍欲試。

《軍師聯盟》播出後有口皆碑，都是劇迷的藝人范冰冰、舒淇均曾在微博發文，馮紹峰寫過「軍師聯盟，大愛，追劇中，不可自拔。」

愛追劇的小S曾寫下：「軍師聯盟中飾演曹操的于和偉先生，有空跟我吃個飯嗎？」中視周一至周五晚間8至10點持續熱播《軍師聯盟》。

(中國時報)