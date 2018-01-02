五月天揪JJ組六月天

2018年01月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

林俊傑(左)阿信(右)

冠佑(左二後)怪獸(左三前)

林俊傑（左三）昨現身五月天演唱會，全場歌迷瘋狂尖叫。（粘耿豪攝）

五月天1日在桃園開唱，「神祕員工」林俊傑（JJ）驚喜現身，和主唱阿信合唱〈黑暗騎士〉，全場粉絲尖叫不已，JJ興奮說：「寫完歌後一直期待可以和五月天完整呈現這首歌曲，現在我終於可以說『大家好我們是六月天』了。」五月天也和他擠在一起，陪著他大喊：「大家好，我們是六月天！」組成這個元旦一日限定團。

五月天和JJ在2013年合作〈黑暗騎士〉，由阿信填詞，JJ譜曲，雙方卻從未在現場合唱這首歌；難得「行走的CD」JJ到場，阿信不放過他，拗他加碼唱〈月亮代表我的心〉，「反正今天都是亂唱，既然加入六月天，就要亂唱。」事後怪獸說：「感覺今天的尖叫聲是從23號以來，最大聲的一場。」阿信則笑說：「他號稱行走的CD，我們也有行走的ABCD（指冠佑）。」

怪獸被罰躺彈吉他

前晚跨年場近倒數時，五月天開放半小時直播，共吸5650萬人觀看，阿信坦承前一天熬夜，「所以對演唱會品質有疑慮的朋友，現在就可以去退票了。」但冠佑說，演唱會有加場、加班、加歌「三加」，應該沒有人想退票。

怪獸耍冷回：「有吉野家。」被其他人要求說完剩下「兩加」，否則罰他躺在地上彈吉他。

怪獸躺下後還要求枕頭，冠佑當場以貴妃斜躺之姿，把大腿給怪獸當枕頭，但怪獸突然彈起來直喊：「我被刺到了！」全場大笑，隨後怪獸也真的「躺」著彈〈終結孤單〉。

(中國時報)