五月天揪JJ組六月天

林俊傑（左）和阿信同台相當興奮。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
林俊傑(左)阿信(右)
冠佑(左二後)怪獸(左三前)
林俊傑（左三）昨現身五月天演唱會，全場歌迷瘋狂尖叫。（粘耿豪攝）

五月天1日在桃園開唱，「神祕員工」林俊傑（JJ）驚喜現身，和主唱阿信合唱〈黑暗騎士〉，全場粉絲尖叫不已，JJ興奮說：「寫完歌後一直期待可以和五月天完整呈現這首歌曲，現在我終於可以說『大家好我們是六月天』了。」五月天也和他擠在一起，陪著他大喊：「大家好，我們是六月天！」組成這個元旦一日限定團。

五月天和JJ在2013年合作〈黑暗騎士〉，由阿信填詞，JJ譜曲，雙方卻從未在現場合唱這首歌；難得「行走的CD」JJ到場，阿信不放過他，拗他加碼唱〈月亮代表我的心〉，「反正今天都是亂唱，既然加入六月天，就要亂唱。」事後怪獸說：「感覺今天的尖叫聲是從23號以來，最大聲的一場。」阿信則笑說：「他號稱行走的CD，我們也有行走的ABCD（指冠佑）。」

怪獸被罰躺彈吉他

前晚跨年場近倒數時，五月天開放半小時直播，共吸5650萬人觀看，阿信坦承前一天熬夜，「所以對演唱會品質有疑慮的朋友，現在就可以去退票了。」但冠佑說，演唱會有加場、加班、加歌「三加」，應該沒有人想退票。

怪獸耍冷回：「有吉野家。」被其他人要求說完剩下「兩加」，否則罰他躺在地上彈吉他。

怪獸躺下後還要求枕頭，冠佑當場以貴妃斜躺之姿，把大腿給怪獸當枕頭，但怪獸突然彈起來直喊：「我被刺到了！」全場大笑，隨後怪獸也真的「躺」著彈〈終結孤單〉。

(中國時報)

徐若瑄悲傷新年爸病逝 吳宗憲喊Cut解〈兄弟〉鬩牆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。