吳宗憲喊Cut解〈兄弟〉鬩牆

2018年01月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天〈兄弟〉MV邀請吳宗憲（前排右）客串演出。

五月天歌曲〈兄弟〉MV於跨年演唱會當天首播，特別邀請綜藝天王吳宗憲跨刀演出主持人與導演，早在半年前五月天就提出邀約，吳宗憲一口答應，拍攝當天也發揮他的幽默機智，無腳本的即興演出長達3分鐘的脫口秀，讓現場笑聲不斷。

〈兄弟〉MV採劇中劇的方式拍攝，五月天被笑說「是史上露臉最多次的演出」，劇中5人各懷鬼胎，互相「衝康」陷害，眼看場面快失控，吳宗憲突然喊了一聲「Cut」，原來全是一場戲。其中一幕瑪莎故意失手打翻咖啡在石頭身上穿的白襯衫，更是連拍了20次才成功，由於團員都是非本色演出，還屢屢笑場。

不少眼尖粉絲發現，阿信和怪獸的墨鏡上反射出火箭噴射的影像，正是串聯歌曲〈頑固〉的場景，阿信在和好友鬧翻後，看到火箭升空，想起過去的回憶，終於有了勇氣和團員和好，推開門後也發現團員正等著他歸隊；其實火箭在〈終於結束的起點〉MV中也曾出現，意味著帶給人們勇氣。

而阿信在MV中和一名女粉絲自拍、簽名，卻被石頭側拍後爆料，似乎自嘲緋聞總被大做文章，有網友好奇該女身分，相信音樂也表示只是導演面試的女臨演。

搞笑的是，當主持人吳宗憲問到：「如果團員當中，有一位必須在今天此時此刻離開，那會是誰？」五人正要舉起手指時，螢幕轉黑，留下無限的想像空間。

(中國時報)