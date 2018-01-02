張韶涵戰《歌手》吸金9660萬

2018年01月02日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

湖南衛視《歌手2018》3日首錄，歌手陣容除了已確定的張韶涵，傳其他6人分別是Jessie J、李聖傑及大陸歌手汪峰、Gai、張天、李豐溢，名單曝光後令不少觀眾失望，狠批本屆卡司星光暗淡，也有不少歌迷期待張韶涵的表現；據悉，張以每集150萬人民幣（約690萬台幣）加盟，預計錄完14集可吸金9660萬台幣。

張韶涵歷時2年多的「純粹」巡迴演唱會，跨年夜在昆明開唱，與上萬名觀眾倒數迎接新年；對於2018年期許，張韶涵感性地說：「18年的我，希望不要活在自己或別人給予的框架裡，希望我能有更多的勇氣和熱情，面對接下來新的一年的挑戰。」她也對自己喊話：「如果你不掌控自己的人生，那別人會代你掌控。」

她上月初在西安開唱前不慎染上感冒，自責擔心影響演出，上台前特地前往醫院，要求醫生幫自己打一針，隨後若無其事登場開唱。

下半年籌新輯

她經紀人1日透露，其實跑巡演是張韶涵最開心的事，「從來沒聽過她喊累，每一次到不同地方演出，彩排絕對不只一次，她每一次都要求全程彩排，每個細節都非常賣力，比較心疼她不斷重複每個環節，時間壓縮到沒休息，這點也讓我非常敬佩。」

她巡演預計月底暫告段落，接下來除了錄節目，還有電影主題曲等邀約，新專輯最快下半年著手籌備。

(中國時報)