張韶涵戰《歌手》吸金9660萬

張韶涵近期都在大陸巡演。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導

湖南衛視《歌手2018》3日首錄，歌手陣容除了已確定的張韶涵，傳其他6人分別是Jessie J、李聖傑及大陸歌手汪峰、Gai、張天、李豐溢，名單曝光後令不少觀眾失望，狠批本屆卡司星光暗淡，也有不少歌迷期待張韶涵的表現；據悉，張以每集150萬人民幣（約690萬台幣）加盟，預計錄完14集可吸金9660萬台幣。

張韶涵歷時2年多的「純粹」巡迴演唱會，跨年夜在昆明開唱，與上萬名觀眾倒數迎接新年；對於2018年期許，張韶涵感性地說：「18年的我，希望不要活在自己或別人給予的框架裡，希望我能有更多的勇氣和熱情，面對接下來新的一年的挑戰。」她也對自己喊話：「如果你不掌控自己的人生，那別人會代你掌控。」

她上月初在西安開唱前不慎染上感冒，自責擔心影響演出，上台前特地前往醫院，要求醫生幫自己打一針，隨後若無其事登場開唱。

下半年籌新輯

她經紀人1日透露，其實跑巡演是張韶涵最開心的事，「從來沒聽過她喊累，每一次到不同地方演出，彩排絕對不只一次，她每一次都要求全程彩排，每個細節都非常賣力，比較心疼她不斷重複每個環節，時間壓縮到沒休息，這點也讓我非常敬佩。」

她巡演預計月底暫告段落，接下來除了錄節目，還有電影主題曲等邀約，新專輯最快下半年著手籌備。

(中國時報)

阿信趴趴走拍照留線索 Ty.毛遂自薦想讓王心凌唱嘻哈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。