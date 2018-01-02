呂薔踢館原唱品冠佩服

呂薔（中）與《夢想的聲音》眾導師開心合照。

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中國時報
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呂薔2013年以其渾厚成熟嗓音入圍金曲獎最佳新人，日前再推出新專輯《O_LOVE》，受邀登浙江衛視《夢想的聲音》闖關，她以堅強實力連過兩關，為該節目開播以來第2位連闖兩關、獲兩張金唱片的歌手，實力獲該節目眾導師好評，不僅品冠直呼厲害，林俊傑（JJ）也說了8次「非常」表達讚賞。

呂薔是泰雅族原住民，嗓音獨特，她的經紀公司接獲節目邀約時，離錄影時間僅剩不到一周，隨即火速安排她接受肢體及台風訓練課程，讓她感到前所未有的緊繃，甚至跟工作人員在比賽前2天「同步」做噩夢，呂薔笑說：「我跟經紀人一起夢到我在比賽時突然重感冒，喉嚨痛沒聲音，這個現象很詭異，因為我以前是很少做噩夢的！」

27日辦個唱

節目中，呂薔特別挑戰品冠當年紅透半邊天的電視劇主題曲〈門沒鎖〉，將曲風改編成R&B節奏，搭配她自由發揮的嗓音及轉音，令品冠直呼厲害，JJ也直誇：「這個節奏是非常非常難掌握的，而且妳是從頭到尾帶著音樂走，這種狀況真的是非常非常非常非常非常非常難得。」

她近日除了準備《夢想的聲音》第3輪挑戰，也忙籌備月底舉辦的個人小型演唱會，以歌聲征服更多聽眾；呂薔「從零開始」演唱會將於27日在三創生活園區登場，購票可洽ibon網路及全台ibon機台。

(中國時報)

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