林辰唏寄情花蓮享樂活

2018年01月02日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

林辰唏在花蓮過著樂活人生，她說花蓮的土地確實會黏人。

「宇宙小姐」是林辰唏親手經營的藝文空間。

林辰唏和交往多年的導演林立書育有1歲小女兒，她經營位在花蓮的「大碉堡」民宿以及藝文空間，坦言：「民宿經營好的話，還是希望小孩能在花蓮念書，這裡已經是人類最適合居住的地方了。」等女兒到了學齡也不會送去念公立的小學，想採取共學方式。

林辰唏養女自有一套，決定不走體制內的教育，想要自己請老師、參與教學，找小班制戶外學習的共學教育，她和林立書未婚生女，兩人維持良好的溝通，為女兒設想很多，「國中以前都要給小朋友玩樂，上國中之後會讓她自己選，去學校還是自學。」

經營民宿收體驗費

林辰唏自認以前忙碌只是賺錢沒有好好生活，現在有拍戲就上台北，空閒就回民宿種菜、畫畫體驗樂活人生，特別的是她現在跟朋友們一起住、一起經營的民宿並不是收住宿費，而是收「體驗費」，不是有錢想住就能住，她形容：「一群朋友生活在一起也要選人，就是挑室友的概念。」她主理的藝文空間也非常特別，提供樂團表演跟展覽外，甚至還實行零貨幣交易，來的客人能夠以物易物換取所需。

她仍拍電影，剛到西藏拍完一部網路電影以及另一部跟地下樂團合作的國片；她一直都很喜歡畫畫，目標是辦公益畫展，「這幾年影視產業改變，想要有新的嘗試，也可以維持工作熱忱。」

(中國時報)