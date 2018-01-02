百變歐德曼神還原邱吉爾

蓋瑞歐德曼靠紀錄片與音檔，成功揣摩邱吉爾神態。（UIP提供）

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中國時報
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邱吉爾是英國著名政治人物。（法新社）
蓋瑞歐德曼（路透）

擅長大幅改變身材外貌、有「好萊塢變色龍」之稱的英國男星蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），繼《黑暗騎士三部曲》的高登局長，《哈利波特》的天狼星、《人魔》的毀容富豪、《第五元素》的反派後，將在《最黑暗的時刻》詮釋一代領袖邱吉爾，蓋瑞說：「這是我身為演員來最艱鉅的挑戰！」

他很景仰邱吉爾，但接演前實在猶豫不決：「多年前我曾有這個機會，但我拒絕了……」他不是擔心心理或智力層面，而是外貌，「你看看我跟邱吉爾差多少……」認為要模擬一個大家已存有形象的面貌非常艱鉅，尤其是身材比例和頭型，蓋瑞的頭是橢圓形，邱吉爾的臉比較扁和圓；蓋瑞的眼距近，邱吉爾則是完全相反。此外蓋瑞還要讓自己「聽起來」像邱吉爾，「我找來了他的演說稿，用手機錄音做實驗。」蓋瑞也研究大量的紀錄片素材，「我想要一點一滴把這個人物建構出來。」

邱吉爾的人生抉擇

電影敘述邱吉爾（蓋瑞歐德曼飾）1940年5月10日出任首相，正當希特勒軍隊威脅入侵英國，30萬名英國士兵被包圍在敦克爾克之時，邱吉爾發現所屬政黨正在策畫反對他。邱吉爾面臨終極抉擇：和納粹德國簽訂和平條約，讓英國人民免於付出慘重代價，或不顧一切繼續參戰。

在結縭31年的妻子克萊米（克莉斯汀史考特湯瑪斯飾）支持與祕書（莉莉詹姆斯飾）幫助下，邱吉爾撰寫並進行演說，把國家團結在一起。電影5日在台上映。

(中國時報)

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