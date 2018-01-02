迎2018群星穿出時尚風景

2018年01月02日 00:57 中國時報 陳張眾 報導

金曲歌后蔡健雅一襲巴黎品牌DODO BAR OR 2017秋冬系列亮片洋裝，於台北市政府跨年活動上飆唱經典曲目〈Beautiful Love〉。（本報資料照）

女神范冰冰穿上Oscar de la Renta 2018春夏系列洋裝現身，自腰間飛散的鏡面不規則亮片搭配白色紗裙，洋溢優雅爆發力。（CFP提供）

呸姊蔡依林一襲愛牌VERSACE 2018早春系列淺藍色高衩洋裝，配上撞色粉紅乳膠材質高領內搭，清新養眼。（CFP提供）

盧廣仲一身亮片西裝搭配DIOR HOMME襯衫、黑褲自稱黑顏大叔，並在跨年演唱後台與韓國團體IN2IT開心合影。（翻攝自盧廣仲臉書）

香港團體Twins選擇紅配紅組合，阿嬌柔美蕾絲洋裝搭阿Sa蔡卓妍身上的MIU MIU 2018早春系列俏皮連身褲裝，區分兩人不同個性。（CFP提供）

宣布單飛不解散的TFboys靠3人合體衝出超高收視率，易烊千璽（左起）、王俊凱、王源則選穿PRADA、Dolce & Gabbana及Sacai針織衫，散發十足青春氣息。（CFP提供）

第2年擔任紅組司儀的演員有村架純，紅色LANVIN禮服搭配Van Cleef & Arpels梵克雅寶珠寶，搶眼又不失典雅風範。（翻攝自有村架純IG）

日本年度盛事NHK《紅白歌合戰》，今年由二宮和也、內村光良及有村架純聯手擔任大會司儀，二宮選穿的BV 2017秋冬大翻領針織衫搭配有村的REDValentino透膚圖騰洋裝，令畫面可愛度暴增。（翻攝自有村架純臉書）

韓國女星秀智日前出席SBS《演技大賞》，選穿DIOR 2017秋冬系列細肩吊帶裙，展現性感女人味。（CFP提供）

女星Angelababy一身小露事業線的DIOR酒紅色金屬亮片透視裙裝，展示辣媽好身材。（CFP提供）

楊冪穿著黎巴嫩設計師Georges Hobeika高級訂製禮服騰空而降，演繹現代版《三生三世十里桃花》。（CFP提供）

雖2018年政經環境仍充斥不確定，但倒數舞台上的亞洲眾星，比才藝也比時尚，穿出一片最美的風景。前晚DIOR大禮服橫掃各國跨年，Angelababy、秀智、鄭麗媛、趙麗穎、木村佳乃全穿該牌禮服露胸秀腿，搶下超高曝光率。

Angelababy於浙江衛視跨年演唱會上穿出一襲DIOR酒紅色金屬亮片透視裙裝，秀美腿也秀歌藝，洗刷自己「音癡」罪名。韓國各大台跨年「演技」、「演藝」大賞，以《當你沉睡時》與李鍾碩連袂奪下SBS最佳情侶大獎的秀智，她穿DIOR細肩帶紗裙小露胸前性感帶，展現嫵媚女人味；潤娥則於MBC場穿Givenchy黑色波點小禮服、NEEDLE & THREAD刺繡晚禮服，典雅出擊。

范冰冰和蔡健雅閃亮亮

女神們也在上海舞台比仙氣，先攻楊冪再度以年度熱播劇《三生三世十里桃花》為主題，身著黎巴嫩設計師Georges Hobeika高級訂製禮服，坐上桃花椅騰空而降，露腿演現代版白淺；後攻范冰冰穿上Oscar de la Renta 2018春夏系列洋裝現身，自腰間飛散的鏡面不規則亮片搭配白色紗裙，洋溢優雅爆發力。

NHK《紅白歌合戰》中同樣仙女亮相，擔任大會司儀的有村架純，更趁機連換4套禮服演時尚秀，紅色斜肩LANVIN禮服搭配Van Cleef & Arpels珠寶，搶眼又不失典雅，另套REDValentino透膚圖騰洋裝則饒富少女浪漫氣息，與一旁選穿Bottega Veneta（BV）水手領針織衫的搭檔二宮和也，畫面可愛度暴增；紅白包括歌手AI穿GUCCI、松本潤套LV、大野智秀BV，宛若另類時尚趴。

台灣群星時尚也沒缺席，蔡依林於浙江獻唱，選穿愛牌VERSACE淡藍色洋裝，玩出鮮明對比；金曲歌后蔡健雅在台北登場，一襲巴黎品牌DODO BAR OR 2017秋冬系列亮片洋裝飆唱經典曲目〈Beautiful Love〉，取材中東風情的圖騰細節華麗亮眼；負責台北跨年前倒數的盧廣仲，黑色亮片西裝外套搭配DIOR HOMME襯衫、黑褲露出一截白襪，頗有90年代巨星樣，與舞者獻出勁歌熱舞為2018年熱力開場。

S.H.E和TFboys分別合體

團體合體時尚當然也是看點之一，香港組合Twins以紅配紅喜氣登場，阿嬌鍾欣潼柔美蕾絲洋裝，搭身旁阿Sa蔡卓妍身上MIU MIU 2018早春系列俏皮連身褲裝，區分兩人不同個性；S.H.E以出自Alexis Mabille、Dice Kayek和MICHAEL KORS Collection之手的3款洋裝，詮釋時尚版女生宿舍，彰顯3人代表溫柔、勇氣、自信的力量。江蘇衛視有TFboys3人合體，王俊凱、王源、易烊千璽分別選穿Dolce & Gabbana、Sacai及PRADA針織衫，青春高顏值一舉讓節目奪下中國同時段收視冠軍。

(中國時報)