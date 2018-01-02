小米家電－2018智能居家普及年

金凱德堅持當乖寶寶完成學業，為了以後能成功賺錢買房。穿MIU MIU荷葉肩飾刺繡翻領洋裝、搭MIU CLICK皮革編織手把包、藍黑雙色牛皮水晶釦休閒鞋。米家LED智慧檯燈995元、小米體重計665元、米家掃地機器人8895元、小米空氣淨化器3995元。（JOJ PHOTO攝）

友善列印
中國時報
報導
小米AI音箱，不僅能用來聽音樂，更能透過呼喊「小愛同學」而下達查天氣、設鬧鐘、打開掃地機器人、空氣清淨機等功能，大陸定價人民幣299元。（翻攝小米商城官方網站）
米家智能家庭家居看護套裝，含米家多功能網關、米家門窗傳感器、米家無線開關，為居家安全而設，大陸定價人民幣286元。（翻攝小米商城官方網站）
出道1年多的金凱德，舉手頭足都不失少女感的時尚魅力。穿MIU MIU蕾絲翻領碎花洋裝、搭MIU CLICK皮革鍊帶包。小米音樂鬧鐘995元。（JOJ PHOTO攝）
米家溫溼度感應器，智慧提醒溫溼度之餘，更能通過米家多功能網關及智能插座（ZigBee版），連動其他電器改善家中溫溼度，大陸定價人民幣49元。（小米提供）

2017年可說是AI元年，過去科幻電影出現的人工智能科技產品，因為小米、Samsung、LG及Panasonic等眾多品牌投入，真正在人們周遭出現，它們不僅成為話題，也在市場呈現熱烈反應，加上物聯網IoT的發達，人們正在一步步踏入智慧生活，以手機連接家中所有家電已經不是夢，2018年將成為重要的智能普及年。

物聯網IoT為「Internet of Things」，不僅僅將所有電子設備串聯一起，而是要讓設備間可互相傳遞及交換資訊，聽起來很複雜，但其實這已經在我們日常生活中悄悄發生，以小米的「米家人體感應器」為例，當有人經過，不僅可設定亮起感應燈，還可傳達訊息到手機，提醒有人經過，這就是最簡單的IoT硬件。

小米IoT平台 全球最大

小米公司創始人、董事長兼CEO雷軍去年年底宣布，小米IoT平台已在全球穩居最大的智能硬件IoT平台。以小米的商品來說，智慧的功能、親民的價格，正是吸引一大票米粉的原因，像已經在大陸賣得如火如荼的小米智能家庭套裝，包含了「米家多功能網關」、「米家智能家座家居自護套裝」等，全是以居家需要及安全作出發點而設計。

像是米家多功能網關，正是米家的智能配件控制中心，含有電台直播、夜燈、鈴聲功能，更能透過其連接其他智能配件，比如連上門窗感應器，即會發出聲光警報及傳訊至手機作提醒，當連動後更能再啟動「小蟻攝像機」，自動截取6秒視頻發到手機，快速查看當下情況，另外還能通過智能插座（ZigBee版）來控制家中其他智能設備。小米台灣總經理李佳峰表示：「明年我們希望將IoT的硬體設備帶來台灣，未來有信心成為台灣IoT市占率最高的業者。」

未來家電 互連互通

小米從2015年就正式開啟進攻IoT的市場，迅速發表了首款品牌的智能模塊，而截自去年11月5日止其IoT平台聯網設備就超過8500萬台，每天活躍的設備逾千萬台以上，雷軍指出：「這不僅證明了我們改變了用戶的日常生活，也證明一眾米粉的黏著度。」未來台灣也期待達到整個家庭的家電能互連互通，李佳峰也說：「希望能帶來消費者生活上的改變，讓整個家庭都能智慧、自動化。」

(中國時報)

迎2018群星穿出時尚風景 三星冰箱好人性

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。