2018年01月02日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

久違的金凱德近來回歸校園生活，伊林「璀璨之星」比賽出身的她，之後1年多演戲、時尚工作經驗，卻讓她有更多的歷練與感受，笑說因為自己出社會工作過，變得比較成熟，同學都會來問她意見，「同學的生活都比較簡單，心機也沒大人之間那麼重，當大家都很在意朋友間的小問題時，我就變成了大家的心靈輔導師一樣。」

雖然心思比同年女孩成熟，但金凱德仍保留著像孩子一樣的純真性格，被問到回到校園最不習慣的事，正是一般學生最討厭的準時又固定的行程，「剛開始不習慣一整天固定的行程，而且也會擔心女校的小團體很可怕，但幸好現在班上的同學都讓我感覺像個大家庭一樣的快樂。」

儘管大家都在期待金凱德的下一部作品，但她卻笑說雖然很期待工作，「但我現在還是要當個乖寶寶，既然決定要回去學校，就不想隨便讀。」一直很有自己想法的她也直言，希望除了演藝圈以外，也為自己留後路，「這樣才可以賺更多錢，以後可以成為更有用的人。」

而當然賺更多的錢，也是為了給自己與家人有更好的生活，金凱德說過去家裡管很嚴，連電視也是最近才買的，不過她卻因為很粗心常把遙控器搞丟，「現在我知道很多物聯網的家電，像冷氣、電視都可以用手機控制，以後買了房子也要打造成最智慧、方便的家。」野心勃勃的金凱德，讓人越來越期待這16歲的女孩，未來可以有更多更亮眼的成就。

(中國時報)