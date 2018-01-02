LG大小型家電專攻IoT

2018年01月02日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

LG TWINWash雙能洗極窄美型版（蒸洗脫烘）12公升＋2公斤洗衣容量，星辰銀，6萬5800元。（LG提供）

LG超聲動鮮活六門冰箱836公升，鑽紋銀，11萬9000元。（LG提供）

主攻IoT大小型家電的LG，從去年起就在台推出多款大小型智慧家電系列，也帶動LG整體家電的銷售成長達30%，當中包括洗衣機、冰箱、冷氣及Styler智慧電子衣櫥，都是市面上目前少有內建WiFi功能的大家電，另外還有其他小家電如除溼機、空氣清淨機及清潔機器人等，也屬IoT智慧家電之一。

LG研發出獨家的SmartThinQ作為物聯網IoT平台，家中系列的大小家電均能透過WiFi網路進行串聯，以其APP簡單下達指令，猶如一個遙控器即能控制全家家電，品牌發現本地消費者對於高品質的智慧家電產品接受度越來越高，因此帶給消費者便利美好的科技生活正是往後重要發展策略。

而LG目前最受歡迎的大家電，正是滾筒洗衣機，且為銷量之冠，市占排名穩占第一，其TWINWash雙能洗，不僅分成大、小量洗衣格，方便小家庭清洗衣物，更可以SmartThinQ遙控啟動洗衣、筒槽清潔管理、洗衣行程下載等功能，達到智慧生活的方便功能。

(中國時報)