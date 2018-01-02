2018年01月02日 04:10 中國時報 吳敏顯

聽了洋醫師一番話，國王立刻想起小學時老師一再叮嚀的──早睡早起身體好。原來他渾身這兒痠那兒痛，肇因就在從小到老都不曾遵照老師的話做。

可「早睡早起」說來簡單，真要一個人把幾十年晚睡晚起的積習徹底扭轉調頭，卻不容易。

身邊寵信紛紛獻策想幫皇上解套，同時聯名請國王修訂「國民生活須知」。修訂重點在：將每天深夜十二點，當作晚間八點；第二天中午十二點變成早上八點。

這麼一來，國王習慣凌晨兩點就寢的時間，依新修訂的國民生活須知推算，正是晚間十點；而翌日上午十點起床，換算等於清晨六點。任何人在晚間十點上床，睡到大清早六點跟太陽公公說聲早安，當然算早睡早起。如此既聽了老師的話，也符合洋醫生囑咐。

從此，國王自以為過著早睡早起身體好的健康生活，實際狀況是體力越來越差，精神越來越恍惚，經常忘東忘西，臉色蒼白、兩個眼眶發烏，動輒昏昏欲睡，走路搖搖晃晃，酷似懶洋洋的大貓熊。

無奈群臣中沒任何人敢說實話，每天照舊拎著腦袋瓜上朝，問早道好總不忘誇讚皇上起得早氣色好，讓全國軍民分享了皇上的福氣，連山河與日月都沾了光。

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本來，那個人提前離開職場，盡興地悠遊書海，東寫寫西寫寫，多好啊！他卻認定寫作就得要浮想連翩，奢想自己是國王，果真是成色十足的呆子。

如假包換的呆子，竟也有模有樣地繼續當他的國王。

皇宮裡永遠備有一套又一套新衣服可供替換，國王隨便穿著即可大搖大擺走在街上，唱歌、跳舞、滑手機，混入低頭族四處尋夢，從未將人們瞧他的奇怪眼神放進心裡。整天高興怎麼做就怎麼做，怎麼說就怎麼說，怎麼讀就怎麼讀，怎麼寫就怎麼寫，沒人敢說個不字。

某天某個時刻，當他說啞了讀煩了寫膩了，突然覺得一國之君不夠威風，胡思亂想之後，認為若是換個神仙做做，應該更神氣。

於是使勁吹口氣，手中那支視同寶劍的筆，瞬間變成仙人手持的仙掃，不管是馬鬃、馬尾巴紮成，或是塑膠材質，只要方便舞過來揮過去，便可模仿老一輩長者，拿起大號毛筆那副自在模樣，想寫什麼，想畫什麼，想變什麼，隨你！

而仙界流行獨來獨往，不需要掌聲更不需要有人比大拇指按讚。有的神仙從早到晚獨自躺臥雲端俯瞰人間，人們見不著祂的形影；還有神仙關起門來打坐冥思，不吃不喝說是修行，實在教人難以明白要拿那股涵養蓄積的仙氣何用？

再說，手持仙掃光是四處趴趴走，豈不變成握住拂塵清理桌椅的宮廷太監，變成揮舞拂塵忙於捉妖的道士。這種連人世間的赤腳大仙都能扮演的角色，哪像個國王？

仙人顯然不好當，窮極無聊時刻，國王只好改握電視遙控器，左按按右按按。打開電視新聞頻道想了解社會脈動和民生需求，令他難過生氣是，幾個新聞頻道播映畫面統統離不開車禍、殺人、酒駕、吸毒及詐騙事件，而且整天反覆地播放。

國王不得不轉台，未料映入眼簾竟是他厭惡的幾個名嘴，正在比手畫腳，互噴口水餵養彼此。還好，某些電影台跟電視影集，總算能讓皇上解解饞。唉，說來說去，身為國王仍然逃離不開五花十色的凡間。

人生無奈，是日常生活極重要的通關密語。很多上了年紀的人，常將它掛在嘴邊，好提醒自己克制自己，避免血壓急速飆升。國王自不例外。

那呆子不太懂得拿把金鑰匙去找答案，自己習慣沿用的解套手法，是回頭去尋找過往歲月，蜷曲身子左右翻滾，回到那個不知天高地厚的年代。

過於喧囂的孤獨，係捷克作家赫拉巴爾對廢紙回收站打包工人的生活注釋，如此一本書竟然也是我們這個國王宮廷多年來的日常生活寫照。

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很多朋友懷疑，無論那個呆子或那個國王，肯定在畫唬爛！

唬爛？唬什麼爛？有人讀過他留下的一疊稿紙，不曾懷疑他的智商，不曾以為他唬弄人，總認為由文字詞句跟標點符號砌築的故事城堡，明擺是那個人記憶中的所見所聞。

一般都認為，只要有人物有故事情節，能使人傷心落淚，笑得開懷，氣得拍桌。到最後，甚至讓寫的人，讀的人，說的人，無從分辨真假，便可齊聲讚頌，這就是頂好的文章。

當然也有人反駁，這與欺矇拐騙行徑何異啊！

好在更多支持者覺得，白紙黑字寫的雖說亦假亦真亦實亦虛，但大多世人所經歷的一生，不就如此嗎？全世界的大師與新手不都這樣描述，擺脫不開這些魔咒嗎？怎能說它騙人。

早在那個人還不懂得寫多少字的年代，他會往泥地或牆壁上塗鴉，然後躲到樹幹背後或牆角，偷偷窺探會有什麼人去看他寫的字和畫的畫。

陌生讀者遠遠發現他，便用手比劃，詢問是不是他塗寫的字畫。他趕緊搖搖頭，像貨郎邊搖波浪鼓邊躲開。

提到過去的事過去的人，那個呆子難免晃神。面對那麼龐雜的冊頁，迫使他必須一頁頁翻開仔細搜尋，不斷朝內心提問，那是真的還是假的？為什麼現在全都忘掉。

過去於他的距離，似乎越來越遙遠，因為──

該看近時，他已經老花；該看遠時，他卻近視；看不近不遠，則嚴重散光。

寫散文寫小說期間，他正是那個常常找不到自己找不到過去的傻瓜，只瞧見那頂皇冠像幽靈般，時時刻刻在半空中忽上忽下忽左忽右忽前忽後地打轉轉。而那個傻瓜，有時卻處處跟自己頭碰頭腳踢腳，閃不開躲不掉。

好像誰都認識那個人，那個呆子，那個國王。不管哪個，他們各自相信自己的眼光及記性。可很多時候又覺得，無論是那個人，那個呆子，那個國王，統統遁入時光隧道，統統得歸類於陌生人。

儘管許多面孔多次遇見過，許多事情似乎經歷過，等到時過境遷，能尋獲收藏的往往只剩一絲絲破綻與些許殘渣。

他叮囑自己，那就笑罵由人吧！反正好壞都應該寫下來，在某些時刻某些瞬間，必須把一切攬到自己身上，是呆子、是國王、是神仙，皆無從推諉，也無從畫清界線。（下）

(中國時報)