2018年01月02日 04:10 中國時報 袁瓊瓊

楊家的狗就是這種叫法，不單楊家，似是影響了其他的狗，從後棟開始，別家的狗也叫起來了。一律的，像似有把刀在慢慢的從一條大狗的喉嚨拉過去，那是垂死的，淒厲的叫聲，吭吭在天地間。

藺虎說：「茅─頭，他媽個巴子！這─這些瘋狗！」狗叫聲愈慘愈烈了。茅頭起身，說：「我去看看。」

茅頭出來，屋子裡的餘光只看到門前兩步遠，再過去就整片的黑，又剛從有燈的地方出來，益發覺得院子裡暗。茅頭直走到入口處，才發現地上躺著人。

村裡的狗仍在哭著，一搭一唱的，一聲哀嗥下去，另一聲又淒淒的起來。茅頭覺得腦後寒毛豎起來了。他走過去，湊近了看，先是聞到一股子濃烈的酒味，還帶了汗臭。那麼胖大的身形，他不用看臉孔，心裡已經有了數。

藺虎看著桌上空酒瓶，胡亂想著家裡頭應該存些酒才對。喝的並不過癮。他這一整天下來，直到目前，才開始有了點輕飄飄的感覺，類似舒適。平時他總是繃得太緊。他想：要叫茅頭給弄些酒放家裡。

茅頭進來了。先坐下來，盯著藺虎。藺虎問：「怎麼啦。」茅頭不答，猶疑著。不知道話說出來藺虎會什麼反應。他緊張的用右手指頭在桌面上磕，咕咚咕咚的。這聲音特別響，成為整個世界唯一的聲音。藺虎這才注意到，不知道什麼時候，狗哭竟然停了。他問：「怎麼啦。」

茅頭說：「虎哥啊。大─大事不好。」

他也結巴起來了。藺虎忽然生起氣來。他站起來搧了茅頭一巴掌：「說啊你。」（待續）

(中國時報)