混世魔王

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中國時報
神隱

想必她亦是大有來頭，一如之前連聽好幾晚納菲說故事，我也認為她不是泛泛之輩，也許還是個落難公主。但再怎麼說，這樣的大有來頭、非泛泛之輩，並未能讓我開心，總覺得這都是和尚刻意安排的，她們不是只來當一條狗而已，即令她們是心甘情願，她們的長才、身分，未來必有派上用場的一天。想到這裡，便覺得悲傷。人與人之間的關係，非得這樣利用不可，而不能像尋常朋友一般的情誼嗎？也許這就是我不切實際之處。

當然，我還有一個可怕的想法，如果我跟納菲、珠兒一樣，都並非和尚隨便抓來當一條狗，莫非我也有過於長人的特異功能，以及不可告人的顯赫身世，只待有一天讓和尚得以派上用場？

想到這裡，我不禁打了個冷顫。和尚最好是個好人，否則以他這樣的心機，被他賣了十次都不夠，還要幫他數鈔票，也許還對他心懷感激。

此刻，清晨，薄霧未散，日頭還在地平線那頭要上不要的，卻有一聲法螺吹響，這通常是山寨有事要宣布的信號，此地已有大半年未有這樣的信號，這通常是公布有某隊伍可無條件通過的前兆，若是一般掛排過谷的商隊，走過去也就走過去了，沒有這麼隆重的儀式。

營地裡的人停下手邊動作，一片寧靜，大夥在等候好消息，想知道幸運兒是誰。

一則老者的聲音傳，鮮卑語：「恭請疏勒國公主通行。」

大夥莫名其妙，開始東張西望，想知道這疏勒國公主到底是誰？長得怎生模樣？她的隨扈是怎樣的陣仗？又是何德何能，得兩百山寨一致認可，得以無條件通過這處萬惡之谷？

（待續）

(中國時報)

台生74 人間詩選－比心

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